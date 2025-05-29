Однако для долгого цветения петунии следует правильно обрезать. Как это делать – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Когда и как обрезать петунии

Чтобы петунии цвели до первых заморозков, их следует вовремя обрезать. Так, удаление цветов, что уже отцвели, способствует более пышному и быстрому цветению, а не готовит растение к покою, как некоторые ошибочно считают.

В общем, не существует идеального времени для обрезки петуний, ведь это все индивидуально для каждого растения. Когда цветок уже увял и на лепестках появляются коричневые пятна, то это сигнал, что его можно обрезать.

Когда цветы завянут или только начнут вянуть, удалите отцветшие соцветия и семенные коробочки (они находятся чуть ниже цветка). Это будет стимулировать появление новых цветов,

– объяснила эксперт Анджела Джадд.



Когда пора обрезать петунии / Фото Unsplash

То, как часто придется обрезать петунии, зависит от сорта и климата. Во время пика цветения, вероятно, это нужно делать раз или два в неделю.

Сама процедура удаления отцветших цветков очень легкая и понятная каждому. Так, стоит взять секатор и отрезать отмерший цветок в месте, где его стебель соединяется с основной ветвью. Некоторые садоводы говорят, что это можно делать и без специальных инструментов, – просто голыми руками.

При правильном уходе и своевременной обрезке цветов, петунии смогут цвести с весны и до первых заморозков.

Ранее эксперты назвали самые распространенные ошибки в уходе за розами. Среди них – и неправильная обрезка цветов.