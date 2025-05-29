Однак для довгого цвітіння петунії слід правильно обрізати. Як це робити – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Коли та як обрізати петунії

Щоб петунії цвіли до перших заморозків, їх варто вчасно обрізати. Так, видалення квітів, що вже відцвіли, сприяє пишнішому та швидшому цвітінню, а не готує рослину до спокою, як дехто помилково вважає.

Загалом, не існує ідеального часу для обрізання петуній, адже це все індивідуально для кожної рослини. Коли квітка вже зів'яла та на пелюстках з'являються коричневі плями, то це сигнал, що її можна обрізати.

Коли квіти зів'януть або тільки почнуть в'янути, видаліть відцвілі суцвіття та насіннєві коробочки (вони знаходяться трохи нижче квітки). Це стимулюватиме появу нових квітів,

– пояснила експертка Анджела Джадд.



Коли пора обрізати петунії / Фото Unsplash

Те, як часто доведеться обрізати петунії, залежить від сорту та клімату. Під час піка цвітіння, ймовірно, це потрібно робити раз чи два на тиждень.

Сама процедура видалення відцвілих квіток дуже легка і зрозуміла кожному. Так, варто взяти секатор та відрізати відмерлу квітку у місці, де її стебло з'єднується з основною гілкою. Деякі садівники кажуть, що це можна робити й без спеціальних інструментів, – просто голими руками.

При правильному догляді та вчасному обрізанні квітів, петунії зможуть цвісти з весни та до перших заморозків.

Раніше експерти назвали найпоширеніші помилки у догляді за трояндами. Серед них – і неправильне обрізання квітів.