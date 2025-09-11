Если дома посчастливилось иметь просторный чердак, гараж или подвал, есть соблазн превратить их в места для хранения вещей. Но на самом деле они не являются идеальными пространствами для этого.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, определенные вещи никогда не следует хранить в этих зонах дома, чтобы они не испортились. Что не стоит держать в гараже, на чердаке или в подвале, рассказываем далее.

Что не стоит хранить в гараже, в подвале или на чердаке?

Фотографии, документы и другие бумажные изделия

Старые фотографии, документы, книги, газеты, журналы, произведения искусства и картины запрещено хранить на чердаке, в гараже или подвале. На эти вещи негативно влияют жара, влажность, насекомые и даже свет, поэтому они могут серьезно пострадать.

Вещи из ткани

Такие ценные вещи, как старые свадебные платья, винтажные одеяла и детская одежда, никогда не следует хранить в этих комнатах, поскольку повреждения водой, теплом и молью испортят их. Мягкие игрушки, запасное постельное белье, спальные мешки и матрасы также относятся к этой категории.

Деревянная мебель

Влажность и жара могут привести к появлению плесени, плесени, расширению и растрескиванию древесины, поэтому в таких помещениях мебели не место.

Старая электроника

Тепло и влага могут испортить старую технику. Храните любую устаревшую электронику стоит в помещении, если ее использование все еще есть в планах.

Некоторые вещи требуют максимально контролируемых условий хранения / Фото Freepik

Любое легковоспламеняющееся или опасное

Краску, чистящие средства, бензин, пропан и садовые химикаты не следует хранить в этих местах из-за рисков безопасности. Тепло, влага, вредители могут привести к возгоранию, утечкам или просто к повреждению продуктов.

Свечи

Свечи могут расплавиться или повредиться от сильной жары этих помещений, поэтому их лучше не оставлять там, где колебания температуры трудно предсказать.

Фарфоровая посуда

Даже если фарфоровую посуду приходится использовать только раз в год, остальное время для ее хранения нужно помещение с контролируемой температурой. Колебания температуры могут привести к изменению цвета, растрескиванию или другим повреждениям.

Вино

Хранить вино следует в помещении, защищенном от света, в винном шкафу или холодильнике. Также хорошими местами будут кладовка или прохладный подвал, где температура остается постоянной, а вот другие пространства являются слишком рискованными и могут испортить напиток.

Как сделать гараж удачным пространством для хранения?

Хотя есть много вещей, которые не следует хранить в таких местах, пространство в гараже, подвале или на чердаке все же можно максимально использовать с пользой.

К примеру, гараж прекрасно подходит для вещей, предназначенных для использования на открытом воздухе, таких как садовые принадлежности, мебель и декор для патио, игрушки для активного отдыха, снаряжение для кемпинга, инструменты, велосипеды и спортивное снаряжение.

Однако, для этого его стоит убрать и организовать так, чтобы избежать загромождения.