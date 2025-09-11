Якщо вдома пощастило мати просторе горище, гараж або підвал, є спокуса перетворити їх на місця для зберігання речей. Але насправді вони не є ідеальними просторами для цього.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, певні речі ніколи не слід зберігати в цих зонах будинку, щоб вони не зіпсувалися. Що не варто тримати в гаражі, на горищі чи в підвалі, розповідаємо далі.

Що не варто зберігати у гаражі, в підвалі чи на горищі?

Фотографії, документи та інші паперові вироби

Старі фотографії, документи, книги, газети, журнали, твори мистецтва та картини заборонено зберігати на горищі, в гаражі чи підвалі. На ці речі негативно впливають спека, вологість, комахи та навіть світло, тож вони можуть серйозно постраждати.

Речі з тканини

Такі цінні речі, як старі весільні сукні, вінтажні ковдри та дитячий одяг, ніколи не слід зберігати в цих кімнатах, оскільки пошкодження водою, теплом та міллю зіпсують їх. М’які іграшки, запасна постільна білизна, спальні мішки та матраци також належать до цієї категорії.

Дерев'яні меблі

Вологість і спека можуть призвести до появи цвілі, плісняви, розширення та розтріскування деревини, тож у таких приміщеннях меблям не місце.

Стара електроніка

Тепло та волога можуть зіпсувати стару техніку. Зберігайте будь-яку застарілу електроніку варто в приміщенні, якщо її використання все ще є у планах.

Деякі речі потребують максимально контрольованих умов зберігання / Фото Freepik

Будь-що легкозаймисте або небезпечне

Фарбу, засоби для чищення, бензин, пропан та садові хімікати не слід зберігати у цих місцях через безпекові ризики. Тепло, волога, шкідники можуть призвести до загоряння, витоків чи просто пошкоджень продуктів.

Свічки

Свічки можуть розплавитися або пошкодитися від сильної спеки цих приміщень, тож їх краще не залишати там, де коливання температури важко передбачити.

Порцеляновий посуд

Навіть якщо порцеляновий посуд доводить використовувати лише раз на рік, решту часу для його зберігання потрібне приміщення з контрольованою температурою. Коливання температури можуть призвести до зміни кольору, розтріскування або інших пошкоджень.

Вино

Зберігати вино слід в приміщенні, захищеному від світла, у винній шафі або холодильнику. Також гарними місцями будуть комора або прохолодний підвал, де температура залишається постійною, а ось інші простори є занадто ризикованими та можуть зіпсувати напій.

Як зробити гараж вдалим простором для зберігання?

Хоча є багато речей, які не слід зберігати у таких місцях, простір у гаражі, підвалі чи на горищі все ж можна максимально використовувати з користю.

До прикладу, гараж чудово підходить для речей, призначених для використання на відкритому повітрі, таких як садове приладдя, меблі та декор для патіо, іграшки для активного відпочинку, спорядження для кемпінгу, інструменти, велосипеди та спортивне спорядження.

Однак, для цього його варто прибрати та організувати так, щоб уникнути захаращування.