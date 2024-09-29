Втім, якщо гараж вже завалений купою речей, то варто починати велике прибирання. Експерти поділилися з Budget Dumpster 5-етапним планом, який допоможе навести лад та організувати простір на майбутнє.

До теми Перелік речей, які варто викинути з шафи на початку осені

Етап 1. Винести все з гаража

Перший крок до очищення гаража – це дізнатися, що взагалі у ньому є. Для цього треба винести усі речі на вулицю та розібрати їх. Це дозволить побачити, який загалом є простір для роботи та визначити, як краще це все зберігати, щоб знову не утворився хаос.

Найчастіше, захаращена саме підлога. Тому почати прибирання варто з дверей, поступово рухаючись уперед та очищуючи підлогу. На цьому етапі варто відразу аналізувати, що треба залишити, а що – викинути, віддати знайомим чи продати.

Етап 2. Створити систему зберігання

Після того, як все з гаража вдалося винести та частково розділити за категоріями, необхідно визначитися, як ці речі зберігати, щоб гараж знову не став захаращеним. Найкращим варіантом стане поділити усі речі за категоріями:

предмети, які потрібні постійно,

речі, якими користуються кілька разів на рік,

однакові речі,

інструменти.

Важливо зонувати гараж. Якщо ви садівник, то вам треба встановити спеціальний стіл для усіх інструментів. Автолюбителі повинні мати свою зону, а спортсмени – власну,

– наголошує дизайнерка Бет Левін.



Кожен предмет у гаражі повинен мати своє місце / Фото Unsplash, Nina Mercado

Етап 3. Позбудьтеся непотрібних речей

Нерідко у гаражі опиняються речі, які можуть знадобитися "колись". Однак це "колись" може так і не настати, а простір – захаращується. Тому перегляньте усі речі та визначте, що вам уже непотрібно. Інструменти, стару техніку чи інші речі можна викинути, якщо вони вже не працюють чи не виконують свої функції, або ж їх можна віддати знайомим чи тим, хто цього потребує.

Етап 4. Глибоке очищення

Перед тим, як повертати речі знову у гараж, гарною ідеєю буде відмити увесь простір. Видаліть старі плями, позбудьтеся пилу на полицях та столах. Загалом, щоб гараж повністю став сухим після волого прибирання, його варто залишити на 4 години.

Етап 5. Організація гаража

Коли гараж повністю очищений, а зайвих речей не залишилося, можна по-новому організовувати простір. Подбайте, щоб кожен інструмент, техніка, інвентар чи інша річ мали відведену зону та конкретне місце для зберігання. За потреби можна встановити додаткові стелажі, полиці, столи чи зробити зону, де можна повішати інструменти.

Головне, під час прибирання гаража – не поспішати. Варто робити усе зважено, щоб зусилля не були даремними, а простір – мав охайний та організований вигляд.