Ось перелік речей, які варто викинути на початку осені, на думку Real Simple. Яких елементів гардероба слід позбутися, розповідаємо далі.

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Пошкоджені речі

Якщо якась річ у вашій шафі пошкоджена, можливо, з нею варто попрощатися. Окрім очевидного – дірок і плям – зверніть увагу на предмети, які мають розтягнуту гумку, або ті, що більше не підходять.

Старе взуття

Подивіться на своє старе взуття. В'єтнамки, які ви надто довго носили, або будь-яке взуття з оголеними носками, яке вже зношене, також варто викинути.

Старий літній одяг та аксесуари

Коли літо закінчується, уважно подивіться на свій гардероб. Старі розтягнуті купальники, одяг, який ви купили у відпустці 10 років тому і з того часу не одягали, шорти, що вийшли з моди, і навіть аксесуари, такі як пляжні сумки та великі капелюхи від сонця, що просто займають місце, мають покинути шафу.

Старе спортивне обладнання

Обов’язково позбудьтеся свого старого спортивного інвентарю, як-от тенісних ракеток, що надто пошкоджені, подряпаних окулярів або ластів для підводного плавання, які порвалися під час останньої мандрівки.

Подряпані сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри не служать вічно, і зберігати ті, які ви не можете більше носити, не варто.