Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, открытые пространства – даже гаражи и сараи – имеют влажность, резкие перепады температуры и вредителей, которые могут испортить вещи быстрее, чем вы ожидаете. Вот список из 10 вещей, которые категорически не стоит оставлять на улице надолго.

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Какие вещи нельзя хранить на улице?

Древесный уголь

Несмотря на естественное желание держать уголь возле гриля – это плохая идея. Они очень хорошо впитывают влагу и быстро портятся. Влажный уголь плохо горит и выделяет больше дыма, чем тепла. Храните его только в сухих, герметичных контейнерах в помещении.

Свечи

На открытом воздухе свечи быстро портятся: дождь делает их непригодными к использованию, а жара растапливает или трескает воск. Всегда забирайте их в дом после использования.

Еда и напитки

Колебания температуры портят даже упакованные продукты. Еда теряет свежесть, а напитки в бутылках и банках могут загрязняться из-за перегрева пластика. Особенно это касается корма для животных и птиц – их быстро находят вредители.

Электроника и аккумуляторы

Электронные приборы не предназначены для улицы. Даже в накрытых местах температура и влажность вредят компонентам, а аккумуляторы могут протекать или даже взрываться.

Химикаты для бассейна и чистящие средства

Многие чистящие средства чувствительны к влаге – они портятся или слипаются. Химикаты для бассейна, как и бытовая химия, лучше хранить в помещениях с хорошей вентиляцией.

Многим вещам нужна стабильная и сухая среда / Фото Freepik

Краски, морилки и герметики

Хранение красок на улице почти гарантированно приведет к их порче. Влага вызывает ржавчину на банках, а перепады температуры – расслоение состава.

Книги, фото и документы

Бумажные изделия портятся под воздействием влаги и солнца буквально за несколько дней. Даже в герметичных контейнерах они становятся мишенью для насекомых и грызунов.

Мебель для помещений

Обычная мебель быстро портится на открытом воздухе. Дерево выцветает, трескается, ткани выгорают, а металлические детали ржавеют. Даже в сарае хранить мебель опасно без специальной защиты.

Одежда и постель

Несезонная одежда, постель или спальные мешки требуют сухой среды со стабильной температурой. В противном случае их повреждает плесень, вредители и резкие перепады температуры.

Музыкальные инструменты

Гитара, саксофон или барабаны на улице очень быстро потеряют свой вид и функциональность. Влага, жара и холод вредят дереву, металлу и клееным частям инструментов.

К слову, вещи на улице не только портятся, но и загромождают пространство, поэтому их не стоит хранить на веранде летом.