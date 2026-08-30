Мастера просят этого не делать: какие предметы могут вывести из строя стиральную машину

Стиральная машина значительно облегчает быт, но неправильная загрузка может привести к поломке техники. Особое внимание следует уделять весу вещей, их материалу и мелким деталям.

Как сообщает Kobieta Onet, вещи с пряжками, пайетками и другими металлическими элементами могут представлять опасность для барабана.

Что ни в коем случае нельзя класть в барабан?

Одежду с металлическим декором

Мелкие детали могут оторваться и попасть во внутренние механизмы. Такую одежду лучше стирать в специальных защитных мешках и всегда проверять рекомендации на этикетке.

Шерсть и тяжелая обувь

Большое количество шерсти домашних животных может скапливаться в фильтре и затруднять слив воды. Поэтому перед стиркой вещи лучше максимально очистить. Осторожности также требует тяжелая обувь. Во время отжима она создает сильную механическую нагрузку на барабан.

Большие одеяла и пледы

Габаритные вещи после намокания становятся значительно тяжелее. Если они превышают допустимую загрузку, стиральная машина может сильно вибрировать и работать с перегрузкой. Перед стиркой одеяла стоит проверить, соответствует ли его вес возможностям вашей техники.

Коврики с резиновой основой

Старые коврики с резиной или латексом могут крошиться во время стирки. Мелкие частицы способны засорять фильтр и систему слива.

Что ни в коем случае нельзя класть в барабан / Фото Unsplash

Как подготовить вещи к стирке?

Чтобы стиральная машина прослужила дольше, перед каждой большой стиркой стоит обратить внимание на несколько простых моментов:

проверять карманы на наличие монет, ключей и других предметов;

не превышать допустимый вес загрузки;

застегивать молнии и закреплять вещи с длинными шнурками;

стирать деликатную одежду в специальных мешках;

регулярно очищать фильтр стиральной машины.

Самое опасное для техники – не какая-то одна конкретная вещь, а регулярная неправильная загрузка. Чрезмерный вес, металлические предметы и материалы, разрушающиеся во время стирки, могут постепенно привести к проблемам, ремонт которых обойдется значительно дороже, чем несколько минут внимательной проверки перед запуском барабана.