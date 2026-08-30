Як повідомляє Kobieta Onet, речі з пряжками, паєтками та іншими металевими елементами можуть бути небезпечними для барабана.

Що ні в якому разі не можна класти в барабан?

Одяг із металевим декором

Дрібні деталі здатні відірватися й потрапити у внутрішні механізми. Такі речі краще прати у спеціальних захисних мішках і завжди перевіряти рекомендації на етикетці.

Шерсть і важке взуття

Велика кількість шерсті домашніх тварин може накопичуватися у фільтрі та ускладнювати злив води. Тому перед пранням речі краще максимально очистити. Обережності також потребує важке взуття. Під час віджимання воно створює сильне механічне навантаження на барабан.

Великі ковдри та пледи

Габаритні речі після намокання стають значно важчими. Якщо вони перевищують допустиме завантаження, пральна машина може сильно вібрувати та працювати з перевантаженням. Перед пранням ковдри варто перевірити, чи відповідає її вага можливостям вашої техніки.

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Килимки з гумовою основою

Старі килимки з гумою або латексом можуть кришитися під час прання. Дрібні частинки здатні засмічувати фільтр і систему зливу.

Що ні в якому разі не можна класти в барабан / Фото Unsplash

Як підготувати речі до прання?

Щоб пральна машина працювала довше, перед кожним великим пранням варто звертати увагу на кілька простих речей:

перевіряти кишені на наявність монет, ключів та інших предметів;

не перевищувати допустиму вагу завантаження;

застібати блискавки та фіксувати речі з довгими шнурками;

прати делікатний одяг у спеціальних мішках;

регулярно очищати фільтр пральної машини.

Найнебезпечніше для техніки – не одна конкретна річ, а регулярне неправильне завантаження. Надмірна вага, металеві предмети та матеріали, що руйнуються під час прання, можуть поступово призвести до проблем, ремонт яких обійдеться значно дорожче за кілька хвилин уважної перевірки перед запуском барабана.