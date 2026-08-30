Как сообщает Kobieta Onet, вещи с пряжками, пайетками и другими металлическими элементами могут представлять опасность для барабана.
Что ни в коем случае нельзя класть в барабан?
- Одежду с металлическим декором
Мелкие детали могут оторваться и попасть во внутренние механизмы. Такую одежду лучше стирать в специальных защитных мешках и всегда проверять рекомендации на этикетке.
- Шерсть и тяжелая обувь
Большое количество шерсти домашних животных может скапливаться в фильтре и затруднять слив воды. Поэтому перед стиркой вещи лучше максимально очистить. Осторожности также требует тяжелая обувь. Во время отжима она создает сильную механическую нагрузку на барабан.
- Большие одеяла и пледы
Габаритные вещи после намокания становятся значительно тяжелее. Если они превышают допустимую загрузку, стиральная машина может сильно вибрировать и работать с перегрузкой. Перед стиркой одеяла стоит проверить, соответствует ли его вес возможностям вашей техники.
- Коврики с резиновой основой
Старые коврики с резиной или латексом могут крошиться во время стирки. Мелкие частицы способны засорять фильтр и систему слива.
Что ни в коем случае нельзя класть в барабан / Фото Unsplash
Как подготовить вещи к стирке?
Чтобы стиральная машина прослужила дольше, перед каждой большой стиркой стоит обратить внимание на несколько простых моментов:
- проверять карманы на наличие монет, ключей и других предметов;
- не превышать допустимый вес загрузки;
- застегивать молнии и закреплять вещи с длинными шнурками;
- стирать деликатную одежду в специальных мешках;
- регулярно очищать фильтр стиральной машины.
Самое опасное для техники – не какая-то одна конкретная вещь, а регулярная неправильная загрузка. Чрезмерный вес, металлические предметы и материалы, разрушающиеся во время стирки, могут постепенно привести к проблемам, ремонт которых обойдется значительно дороже, чем несколько минут внимательной проверки перед запуском барабана.