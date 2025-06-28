Растения, которые не боятся ветра: что посадить на открытых и ветреных участках

Выбрать растения для тихого и уютного сада – задача не из простых, но еще сложнее найти те, что будут хорошо чувствовать себя в ветреных условиях. Однако если ваш двор, балкон или переулок постоянно на сквозняке, это не повод отказываться от озеленения.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, на самом деле существует немало декоративных и устойчивых видов, что не только выдерживают ветер, но и добавляют пространству динамики и красоты. К каким растениям стоит присмотреться, рассказываем далее.

К теме Худшие места: где не стоит сажать гортензии, чтобы не потерять пышного цветения

Ковыль

Одна из лучших декоративных трав для открытых участков. Ее гибкие стебли изгибаются, а не ломаются, поэтому выдерживают порывы ветра.

Шалфей

Этот плотный кустарник с фиолетовыми цветами подходит для теплого климата. Он устойчив к ветру, засухе и бедным почвам – настоящий боец среди декоративных растений.

Некоторые цветы лучше приспособлены к ветреным условиям / Фото Freepik

Розмарин

Низкорослый розмарин с толстыми листьями и крепкими стеблями идеально подходит для ветреных склонов и контейнеров.

Лилейник

Его гибкие стебли выдерживают порывы ветра, а крепкие листья помогают растению сохранять влагу. Лилейники добавляют ярких цветов и не требуют чрезмерного ухода.

Лагерстремия

Это цветущий кустарник или небольшое дерево с длительным периодом цветения. Благодаря выносливости и декоративности подходит как для садов, так и для пригородов.

К слову, не только ветер может быть проблемой, но и засуха, поэтому стоит также учитывать, как создать засухоустойчивый сад, что будет процветать при любых условиях.