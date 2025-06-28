Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, насправді існує чимало декоративних і стійких видів, що не лише витримують вітер, а й додають простору динаміки та краси. До яких рослин варто придивитися, розповідаємо далі.

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Ковила

Одна з найкращих декоративних трав для відкритих ділянок. Її гнучкі стебла згинаються, а не ламаються, тому витримують пориви вітру.

Шавлія

Цей щільний чагарник із фіолетовими квітами підходить для теплого клімату. Він стійкий до вітру, посухи та бідних ґрунтів – справжній боєць серед декоративних рослин.

Деякі квіти краще пристосовані до вітряних умов / Фото Freepik

Розмарин

Низькорослий розмарин з товстим листям і міцними стеблами ідеально підходить для вітряних схилів і контейнерів.

Лілійник

Його гнучкі стебла витримують пориви вітру, а міцне листя допомагає рослині зберігати вологу. Лілійники додають яскравих кольорів і не потребують надмірного догляду.

Лагерстремія

Це квітучий чагарник або невелике дерево з тривалим періодом цвітіння. Завдяки витривалості та декоративності підходить як для садів, так і для передмість.

До слова, не тільки вітер може бути проблемою, а й посуха, тож варто також враховувати, як створити посухостійкий сад, що процвітатиме за будь-яких умов.