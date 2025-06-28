Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, на самом деле существует немало декоративных и устойчивых видов, что не только выдерживают ветер, но и добавляют пространству динамики и красоты. К каким растениям стоит присмотреться, рассказываем далее.

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Ковыль

Одна из лучших декоративных трав для открытых участков. Ее гибкие стебли изгибаются, а не ломаются, поэтому выдерживают порывы ветра.

Шалфей

Этот плотный кустарник с фиолетовыми цветами подходит для теплого климата. Он устойчив к ветру, засухе и бедным почвам – настоящий боец среди декоративных растений.

Некоторые цветы лучше приспособлены к ветреным условиям / Фото Freepik

Розмарин

Низкорослый розмарин с толстыми листьями и крепкими стеблями идеально подходит для ветреных склонов и контейнеров.

Лилейник

Его гибкие стебли выдерживают порывы ветра, а крепкие листья помогают растению сохранять влагу. Лилейники добавляют ярких цветов и не требуют чрезмерного ухода.

Лагерстремия

Это цветущий кустарник или небольшое дерево с длительным периодом цветения. Благодаря выносливости и декоративности подходит как для садов, так и для пригородов.

К слову, не только ветер может быть проблемой, но и засуха, поэтому стоит также учитывать, как создать засухоустойчивый сад, что будет процветать при любых условиях.