Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, за своєю красою ці рослини приховують складний характер. Гортензії вкрай вибагливі до умов середовища. Яких місць слід уникати при посадці цих квітів, розповідаємо далі.

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Під прямим сонцем або вздовж стін, що виходять на південь

Хоча гортензії люблять світло, цілоденне яскраве сонце – це надмір для них. Вони краще себе почувають у напівтіні. Ідеальним для них є ранкове сонце та полуденна тінь.

Водночас посадка вздовж південних стін, які весь день перебувають під сонцем, може призвести до опіків листя та в’янення.

У повній тіні

Навіть попри те, що гортензії часто називають тіньовитривалими, – це не означає, що їм підходить повна темрява. Ці рослини потребують сонячного світла для активного цвітіння. Тому уникати варто затінених кутків за будівлями чи іншими конструкціями.

До того ж різні види гортензій мають різні вимоги – і це слід враховувати перед посадкою.

Гортензії досить вибагливі до умов вирощування / Фото Freepik

Поблизу зрошувальних розпилювачів

Гортензії не люблять, коли їхнє листя постійно мокре. Волога на листках, яка потрапляє під сонячне проміння, може викликати опіки. Саме тому їх краще поливати через крапельну систему.

У постійно вологому ґрунті

Гортензії потребують вологи, але не перезволоження. Якщо ґрунт погано дренується та залишається вологим надто довго, це може призвести до гниття коренів. Навіть якщо земля здається ідеальною для посадки, важливо перевірити, чи добре вона пропускає воду.

У піщаному ґрунті

Хоча гортензії часто асоціюються з прибережними зонами, занадто піщаний ґрунт – ще одна помилка. Така земля надто швидко втрачає вологу, через що рослина не встигає отримати потрібну кількість води.

Краще шукати ділянки, захищені від температурних коливань і зимових вітрів. У цьому можуть допомогти паркани, будинки чи густі кущі-сусіди.

До речі, для гортензій важливе не тільки місце посадки, а й правильний догляд, що дозволяє уникати поширених помилок.