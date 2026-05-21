Старомодные и "тяжелые": 5 цветов краски, которые не стоит использовать в кухне в 2026 году

Цвет кухни способен полностью изменить восприятие пространства. Именно он задает настроение интерьера, придает ему характер и влияет на то, насколько современным он будет через несколько лет.

Дизайнеры предупреждают: некоторые популярные ранее оттенки в 2026 году уже кажутся устаревшими и лишь перегружают пространство. Об этом пишет Express.

Смотрите также Ремонт без дизайнеров: где люди чаще всего ошибаются

Какие цвета не следует использовать на кухне?

Фиолетовый и его оттенки

Дизайнер Линди Рейнольдс в комментарии для Livingetc заявила, что не советовала бы использовать фиолетовый в кухне. Это касается также сиреневого, лилового и ярко-розового оттенков.

По ее словам, эти цвета со временем начинают быстро утомлять. Кроме того, фиолетовые кухни часто воспринимаются как кратковременный тренд, из-за чего интерьер может быстро потерять актуальность.

Лиловая кухня быстро потеряет актуальность / Фото Pinterest

Полностью белые кухни

Основательница студии Design for Living Элисон Холтом рассказала, что полностью белые кухни уже выходят из моды. Особенно устаревший, по словам дизайнера, имеет вид сочетания белых фасадов с белыми столешницами и стенами. Такой интерьер может казаться слишком "плоским" и безликим. Вместо холодного белого эксперты советуют:

кремовые оттенки;

теплый молочный;

цвет слоновой кости;

светлый беж.

Полностью белый кухонный интерьер выходит из моды / Фото Pinterest

Яркий зеленый и синий

Дизайнер Джейми Ричи в комментарии Джейми Ричи Southern Living объяснила, что с синими и зелеными оттенками нужно быть осторожными. Она напомнила, что:

авокадовый зеленый был популярным в ретро-кухнях;

изумрудный активно использовали в 2000-х.

Поэтому некоторые насыщенные зеленые и синие цвета уже начинают ассоциироваться со старыми трендами. Эксперты советуют избегать слишком модных цветов, которые сейчас массово используют в соцсетях и мебельных салонах, ведь они быстро надоедают.

Авокадовый зеленый не лучший вариант для кухни / Фото Pinterest

Холодный серый

Дизайнер Лорен Роббинс в комментарии The Spruce отметила, что холодный серый постепенно теряет популярность. По ее словам, во многих кухнях он имеет слишком стерильный, темный, мрачный и "безжизненный" вид. Особенно это заметно в помещениях с недостаточным естественным освещением.

Соучредитель InSite Builders & Remodeling Мэри Гордон отмечает, что серый цвет все еще можно использовать, но лучше выбирать теплые оттенки с бежевым или кремовым подтоном.

Холодный серый состарит кухонный интерьер / Фото Pinterest

Какие цвета сейчас в тренде

В 2026 году дизайнеры все чаще советуют:

теплые нейтральные цвета;

естественные оттенки;

мягкий беж;

оливковый;

песочный;

теплый серый;

кремовые цвета.

Такие оттенки дольше остаются актуальными, не перегружают пространство и делают кухню более уютной.

Устаревшие решения для кухни в 2026 году

Тренды кухонного дизайна быстро меняются, и решения, которые еще недавно были популярными, в 2026 году постепенно выходят из моды.

Что считают устаревшим дизайнеры: