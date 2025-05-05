Подарите вторую жизнь старой разделочной доске: как сделать креативную табличку с адресом своими руками

Большинство домов получают стандартную табличку с адресом во время строительства – она может быть над дверью или на фонарном столбе, расписанная краской.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это вполне функционально, но не всегда привлекательно. Если вы хотите добавить дому индивидуальности, обратите внимание на простой и креативный проект – табличку с адресом, сделанную из винтажной разделочной доски. Как воплотить в жизнь эту идею, рассказываем далее.

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Подготовка доски

Первым шагом проверьте состояние доски. Если она выглядит немного изношенной – это только к лучшему, ведь такая фактура усилит эффект. При необходимости укоротите доску и отшлифуйте края.

Покраска

Загрунтуйте поверхность, затем нанесите выбранный цвет краски. После высыхания используйте трафареты, чтобы нанести номер дома. Высота цифр должна быть 7 – 15 сантиметров, что обеспечит заметность с улицы.

Состаривание

Когда все высохнет, слегка пройдитесь наждачкой по всей поверхности, включая цифры, чтобы создать эффект потертости.

Монтаж

Если в доске уже есть отверстие в ручке, можете использовать его для подвешивания. Закрепите табличку у входа с помощью винтов или украсьте декоративной лентой, чтобы подвесить ее на крючок или гвоздь.

Как сделать табличку из старой доски: смотрите видео

Как сделать табличку еще более уникальной

Если хотите еще больше креатива, добавьте цветочные узоры или другие элементы, оставляя пространство вокруг номера для удобного считывания.

Также просверлите отверстия внизу доски, чтобы прикрепить старинные ключи, ложки или колокольчики на шпагате или цепочке. Такой декор будет не только эстетическим, но и придаст звукового эффекта при открывании дверей.

Если же вы обрезали часть доски, используйте остаток: прикрепите его к основанию, а затем нанесите на него фамилию семьи – это поможет прохожим лучше идентифицировать дом.

В результате этот простой проект позволит не только разнообразить экстерьер дома, но и творчески реализовать себя. Все, что вам нужно – немного вдохновения, свободного времени и желание сделать дом еще более уютным и узнаваемым.

К слову, есть разные способы добавить своему дому стиля и уюта. К примеру, своими руками можно сделать сияющую люстру из веток.