Сон в постели уходит в прошлое: где люди будут спать в будущем
- Традиционная кровать уступает место матрасам на полу или низких подиумах, которые обеспечивают эргономику и удобство.
- Современные альтернативы, такие как диваны-кровати, модульные конструкции и футоны, позволяют эффективно использовать пространство и адаптировать его под различные потребности.
Традиционная большая кровать с каркасом и высоким изголовьем постепенно теряет статус "обязательного" элемента спальни. Многие люди сознательно отказываются от нее, выбирая более компактные, гибкие и часто более удобные для спины и пространства варианты.
Речь идет не только о трендах, но и о практичности, эргономику и внимание к качеству сна, а не только к внешнему виду мебели. Об этом пишет "Радио Трек".
Что выбрать для сна в 2026 году?
Сегодня главное – не кровать, а матрас.
Качественный ортопедический матрас все чаще кладут прямо на пол или на низкие подиумы. Это обеспечивает:
- ровное и стабильное основание для сна;
- более низкую высоту спального места, что удобно детям и пожилым людям;
- ощущение простора в комнате, визуально "облегчая" интерьер.
В небольших квартирах такой подход позволяет рационально использовать площадь: матрас можно убрать, а спальную зону временно превратить в рабочее место или зону отдыха.
Еще один популярный вариант – диваны-кровати и модульные конструкции. Днем они служат для отдыха, а ночью превращаются в спальное место. Современные модели с продуманными механизмами раскладывания и качественными матрасами могут ничем не уступать классическим кроватям.
Для однокомнатных квартир и студий это особенно удобно: пространство не занято постоянной спальней. Похожую роль выполняют футоны, складные матрасы и мобильные системы, которые легко убирать днем. Тогда комната может служить кабинетом, спортзалом или детской зоной.
Среди альтернатив встречаются низкие платформы, подиумы с местом для хранения, подвесные конструкции или модульные блоки, меняющие форму под нужды пользователя. Все они отличаются гибкостью и адаптацией к образу жизни.
На замену традиционным кроватям подойдут кровати-подиум / Фото из открытых источников
Отказ от громоздкой кровати часто связан со стремлением к минимализму. Меньше большой мебели – проще убирать, легче делать перестановки, больше свободного пространства.
Традиционная кровать все чаще воспринимают как элемент привычки или статуса, а не как единственный правильный вариант для сна. Современный подход ориентирован на поддержку позвоночника, удобство и функциональность пространства. Поэтому многие люди выбирают инвестировать в хороший матрас и продуманную организацию комнаты, а не в массивный мебельный комплект.
Какие основные тренды кроватей в 2026 году?
В 2026 году спальня становится пространством восстановления, где важны уют, безопасность и эмоциональное равновесие. Именно поэтому главный тренд – так называемое "эмоциональное заземление": кровать должна успокаивать и дарить ощущение защищенности, пишет Ideal Home.
В моде будут:
- мягкие , обитые тканью кровати, которые будто "обнимают";
- высокие, мягкие изголовья с плавными, округлыми формами;
- натуральные материалы – лен, хлопок, дерево лен хлопок дерево;
- теплые нейтральные и природные цвета: беж, коричневый, терракота, зеленый.
Минималистичные металлические каркасы и холодные формы теряют популярность – их считают неуютными. Зато растет интерес к кроватям, которые мягкие , тактильно приятные и создают атмосферу покоя.
Отдельный тренд – возвращение деревянных кроватей из дуба или ореха. Они добавляют ощущение стабильности, тепла и "приземленности" в интерьере.
Что выбрать на замену душа и ванной?
- Современные ванные комнаты прекращают быть только местом для гигиены. Теперь это пространство для отдыха и релакса.
- Именно поэтому вместо привычных ванн и душевых кабин все чаще выбирают душевые капсулы нового поколения.
- Душевая капсула – это закрытый душ, который создает эффект домашнего спа. Такие капсулы компактные, легко устанавливаются без ремонта, не протекают и проще в уходе, чем классические души с плиткой.
- Они сочетают комфорт, современные технологии и ощущение полной перезагрузки прямо дома.