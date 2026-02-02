Сон в постели уходит в прошлое: где люди будут спать в будущем

Традиционная большая кровать с каркасом и высоким изголовьем постепенно теряет статус "обязательного" элемента спальни. Многие люди сознательно отказываются от нее, выбирая более компактные, гибкие и часто более удобные для спины и пространства варианты.

Речь идет не только о трендах, но и о практичности, эргономику и внимание к качеству сна, а не только к внешнему виду мебели. Об этом пишет "Радио Трек".

Что выбрать для сна в 2026 году?

Сегодня главное – не кровать, а матрас.

Качественный ортопедический матрас все чаще кладут прямо на пол или на низкие подиумы. Это обеспечивает:

ровное и стабильное основание для сна;

более низкую высоту спального места, что удобно детям и пожилым людям;

ощущение простора в комнате, визуально "облегчая" интерьер.

В небольших квартирах такой подход позволяет рационально использовать площадь: матрас можно убрать, а спальную зону временно превратить в рабочее место или зону отдыха.

Еще один популярный вариант – диваны-кровати и модульные конструкции. Днем они служат для отдыха, а ночью превращаются в спальное место. Современные модели с продуманными механизмами раскладывания и качественными матрасами могут ничем не уступать классическим кроватям.

Для однокомнатных квартир и студий это особенно удобно: пространство не занято постоянной спальней. Похожую роль выполняют футоны, складные матрасы и мобильные системы, которые легко убирать днем. Тогда комната может служить кабинетом, спортзалом или детской зоной.

Среди альтернатив встречаются низкие платформы, подиумы с местом для хранения, подвесные конструкции или модульные блоки, меняющие форму под нужды пользователя. Все они отличаются гибкостью и адаптацией к образу жизни.

На замену традиционным кроватям подойдут кровати-подиум / Фото из открытых источников

Отказ от громоздкой кровати часто связан со стремлением к минимализму. Меньше большой мебели – проще убирать, легче делать перестановки, больше свободного пространства.

Традиционная кровать все чаще воспринимают как элемент привычки или статуса, а не как единственный правильный вариант для сна. Современный подход ориентирован на поддержку позвоночника, удобство и функциональность пространства. Поэтому многие люди выбирают инвестировать в хороший матрас и продуманную организацию комнаты, а не в массивный мебельный комплект.

Какие основные тренды кроватей в 2026 году?

В 2026 году спальня становится пространством восстановления, где важны уют, безопасность и эмоциональное равновесие. Именно поэтому главный тренд – так называемое "эмоциональное заземление": кровать должна успокаивать и дарить ощущение защищенности, пишет Ideal Home.

В моде будут:

мягкие , обитые тканью кровати, которые будто "обнимают";

высокие, мягкие изголовья с плавными, округлыми формами;

натуральные материалы – лен, хлопок, дерево лен хлопок дерево;

теплые нейтральные и природные цвета: беж, коричневый, терракота, зеленый.

Минималистичные металлические каркасы и холодные формы теряют популярность – их считают неуютными. Зато растет интерес к кроватям, которые мягкие , тактильно приятные и создают атмосферу покоя.

Отдельный тренд – возвращение деревянных кроватей из дуба или ореха. Они добавляют ощущение стабильности, тепла и "приземленности" в интерьере.

