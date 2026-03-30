Будете жалеть каждый день: какой цвет не стоит выбирать для дивана
- Дизайнеры предостерегают, что белые диваны быстро загрязняются и теряют свежесть, становясь источником стресса.
- Рекомендуются более практичные цвета, такие как серый, бежевый или темные оттенки, которые сочетают стиль и удобство в ежедневном использовании.
Выбор дивана это не только о комфорте, но и о цвете, который может либо украсить интерьер, либо испортить его на годы. Дизайнеры предупреждают: есть оттенок, который выглядит красиво только в магазине, но в реальной жизни быстро начинает раздражать.
Речь идет о чисто белом цвете. Об этом сообщает издание Homes and Gardens.
Почему белый диван – рискованный выбор?
На первый взгляд белый диван выглядит стильно, дорого и "как с Pinterest". Но в повседневной жизни он оказывается одним из самых проблемных вариантов.
- Во-первых, он мгновенно загрязняется. Даже небольшие пятна от кофе, одежды или домашних животных становятся заметными.
- Во-вторых, белый цвет быстро теряет свою "свежесть" и может выглядеть тусклым или пожелтевшим.
Белый диван заставляет быть осторожным каждый день. Вы начинаете:
- переживать из-за каждого пятна,
- постоянно чистить или накрывать его пледами.
В результате мебель, которая должна была создавать комфорт, превращается в источник стресса.
Кому он все же подойдет?
Такой вариант может быть уместным только при определенных условиях:
- если у вас минималистичный интерьер,
- нет детей и домашних животных,
- вы готовы регулярно ухаживать за обивкой
В других случаях лучше обратить внимание на более практичные оттенки.
Якой цвет дивана выбрать
Какая альтернатива лучше?
Дизайнеры The Spruce советуют обратить внимание на более практичные и универсальные оттенки, которые сочетают стиль и удобство в повседневной жизни. Прежде всего это серые, бежевые и глубокие темные цвета – именно они считаются "золотой серединой" между эстетикой и функциональностью.
- Серые оттенки – универсальны: они легко сочетаются с любым интерьером, не надоедают и хорошо маскируют мелкие загрязнения.
- Бежевые добавляют пространству тепла и уюта, выглядят светло, но при этом значительно практичнее белого.
- А темные цвета – например, графитовый, темно-синий или глубокий зеленый – создают эффект "дорогого" интерьера и почти не боятся ежедневного использования.
Все эти варианты выглядят не менее стильно, чем белый диван, но значительно лучше выдерживают реальную жизнь: активное использование, гостей, детей или домашних животных. Они не требуют постоянного ухода и не заставляют волноваться из-за каждой мелочи.
Поэтому иногда самое красивое решение – не самое разумное. Белый диван может выглядеть идеально на фото, но в реальности часто приносит больше хлопот, чем удовольствие. Зато правильно выбранный практичный цвет позволяет наслаждаться интерьером ежедневно – без лишнего стресса.
Ранее мы писали, что цвета, которые еще совсем недавно ассоциировались с бабушкиными кухнями, в 2026 году уверенно возвращаются в интерьерные тренды. Говорится об оттенках авокадо, сиреневый, терракотовый, магнолия и глубокий шоколадно-коричневый снова появляются на кухнях, но теперь в современном и сдержанном исполнении. Такие палитры добавляют помещению тепла, мягкости и характера, создавая атмосферу уюта с легким оттенком ретро.