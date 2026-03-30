Будете жалеть каждый день: какой цвет не стоит выбирать для дивана

Выбор дивана это не только о комфорте, но и о цвете, который может либо украсить интерьер, либо испортить его на годы. Дизайнеры предупреждают: есть оттенок, который выглядит красиво только в магазине, но в реальной жизни быстро начинает раздражать.

Речь идет о чисто белом цвете. Об этом сообщает издание Homes and Gardens.

Почему белый диван – рискованный выбор?

На первый взгляд белый диван выглядит стильно, дорого и "как с Pinterest". Но в повседневной жизни он оказывается одним из самых проблемных вариантов.

Во-первых, он мгновенно загрязняется. Даже небольшие пятна от кофе, одежды или домашних животных становятся заметными.

Во-вторых, белый цвет быстро теряет свою "свежесть" и может выглядеть тусклым или пожелтевшим.

Белый диван заставляет быть осторожным каждый день. Вы начинаете:

переживать из-за каждого пятна,

постоянно чистить или накрывать его пледами.

В результате мебель, которая должна была создавать комфорт, превращается в источник стресса.

Кому он все же подойдет?

Такой вариант может быть уместным только при определенных условиях:

если у вас минималистичный интерьер,

нет детей и домашних животных,

вы готовы регулярно ухаживать за обивкой

В других случаях лучше обратить внимание на более практичные оттенки.



Какой цвет дивана выбрать

Какая альтернатива лучше?

Дизайнеры The Spruce советуют обратить внимание на более практичные и универсальные оттенки, которые сочетают стиль и удобство в повседневной жизни. Прежде всего это серые, бежевые и глубокие темные цвета – именно они считаются "золотой серединой" между эстетикой и функциональностью.

Серые оттенки – универсальны: они легко сочетаются с любым интерьером, не надоедают и хорошо маскируют мелкие загрязнения.

Бежевые добавляют пространству тепла и уюта, выглядят светло, но при этом значительно практичнее белого.

А темные цвета – например, графитовый, темно-синий или глубокий зеленый – создают эффект "дорогого" интерьера и почти не боятся ежедневного использования.

Все эти варианты выглядят не менее стильно, чем белый диван, но значительно лучше выдерживают реальную жизнь: активное использование, гостей, детей или домашних животных. Они не требуют постоянного ухода и не заставляют волноваться из-за каждой мелочи.

Поэтому иногда самое красивое решение – не самое разумное. Белый диван может выглядеть идеально на фото, но в реальности часто приносит больше хлопот, чем удовольствие. Зато правильно выбранный практичный цвет позволяет наслаждаться интерьером ежедневно – без лишнего стресса.

