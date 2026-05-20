Что "убивает" уют всей гостиной: дизайнер назвал главную ошибку большинства людей

Камин давно перестал быть лишь источником тепла – сегодня он стал одним из главных акцентов интерьера, который формирует атмосферу дома. Именно в гостиной, где собирается семья, его часто сочетают с еще одним "центром внимания" – телевизором. И здесь, по словам дизайнеров, большинство людей допускает критическую ошибку.

Известный дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто в интервью для Architectural Digest резко высказался относительно популярного решения размещать телевизор прямо над камином.

Смотрите также Выбросьте это немедленно: 5 вещей, которые превращают вашу ванную в безвкусицу

Почему не стоит вешать телевизор над камином?

Дэвид Нетто назвал это одним из худших решений для оформления комнаты.

С появлением плоских экранов их начали ставить прямо над очагом, и это портит пространство,

– сказал он.

На первый взгляд такое размещение кажется практичным:

экономия места,

один фокус в комнате,

удобство просмотра.

Но, как объясняет дизайнер, проблема глубже – она касается самой логики восприятия пространства. По его словам, камин – это "сердце" гостиной, место, которое должно собирать людей и создавать атмосферу тепла и покоя. Он подчеркнул, что смотреть нужно на огонь, а не на телевизор. Это подтверждают и дизайнеры Livingetc. Когда же над камином появляется экран, внимание разрывается между двумя центрами, и комната теряет гармонию и ощущение уюта.

Читати новини на 24 Каналі тепер можна зі ще більшою користю! У матеріалах Техно 24 шукайте клікабельні гаджети та беріть участь у розіграші подарунків від OPPO. Щотижня можна виграти навушники, а вкінці акції головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Не проґавте шанс випробувати свою удачу та забрати омріяний гаджет!



Телевизор не стоит размещать над камином / Фото Unsplash

Как сделать лучше?

Специалист советует органично вписать его в общую композицию интерьера – так, чтобы он не выбивался из визуального ритма гостиной. Один из самых эффективных приемов – создание так называемого "салонного развешивания". Это принцип, заимствован из классических интерьеров, где картины, постеры и декоративные элементы размещаются не поодиночке, а группами, образуя единую визуальную историю на стене. В такой композиции телевизор перестает быть "чужим прямоугольником" и воспринимается как еще один элемент галереи.

Также дизайнеры советуют обратить внимание на цветовую интеграцию. Рамка телевизора или декоративное оформление вокруг него могут перекликаться с оттенками мебели, текстиля или стен. Это создает ощущение целостности интерьера, где все элементы "разговаривают" между собой.

Какие еще вещи портят внешний вид гостиной?

Ранее мы писали, что уют и современный вид гостиной часто разрушают слишком массивные и громоздкие диваны. Они "съедают" пространство, делают комнату визуально тяжелее и могут нарушать пропорции интерьера, особенно в небольших помещениях.

Также негативно влияют однообразные мебельные гарнитуры, когда все элементы подобраны из одной серии – вместо живого и многослойного пространства гостиная выглядит как шоурум без индивидуальности. Отдельное внимание специалисты обращают на мелкие детали, которые часто недооценивают. Чрезмерное количество декоративных аксессуаров создает визуальный шум и ощущение беспорядка, даже если каждая вещь в отдельности является красивой.