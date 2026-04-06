4 цвета для гостиной, от которых стоит отказаться в 2026 году
- В 2026 году дизайнеры отказываются от холодных нейтральных цветов, таких как серый с голубым оттенком и резко-белые стены, в пользу более теплых оттенков.
- Популярность теряют также светлый зеленый и яркие цвета, их заменяют более глубокие природные и приглушенные оттенки, такие как оливковый, терракотовый и насыщенные коричневые.
Еще несколько лет назад холодные серые и белые оттенки считались универсальным выбором для гостиной. Но в 2026 году дизайнеры от них отказываются.
Общий тренд меняется: вместо "безопасных" и нейтральных решений дизайнеры выбирают теплые, более глубокие цвета с характером. В то же время нейтральные оттенки не исчезают совсем – они просто становятся мягче и теплее. Об этом пишет Homes and gardens.
Какие цвета лучше не выбирать для гостиной?
Прежде всего, из моды выходят холодные нейтральные цвета – серые с голубым оттенком и резко-белые стены. Они могут казаться слишком "плоскими".
Вместо них советуют использовать более сложные и теплые варианты: кремовые, молочные, светло-бежевые или мягкие серо-коричневые тона. Такие цвета создают более живую и комфортную атмосферу.
В этом интерьере бежево-песочный мягко окутывает светлую гостиную, добавляя тепла, но не забирая ощущение простора и легкости / Фото Farrow & Ball
Также теряет популярность популярный ранее светлый зеленый оттенок. Хотя он еще используется в других комнатах, в гостиной его заменяют более глубокие природные цвета. В тренде – оливковый, моховой, желтовато-зеленый или даже немного бронзовый. Они добавляют глубины и лучше сочетаются с различным освещением.
Землистый зеленый оттенок добавляет этому уютному гостиному пространству равновесия, тепла и покоя / Фото Future
Яркие, насыщенные цвета тоже постепенно отходят. Если раньше были популярны смелые желтые или электрически-синие оттенки, то теперь их заменяют более спокойные варианты.
В моде "тихие" цвета – приглушенные розовые, терракотовые, теплые оттенки с красным подтоном. Они добавляют цвета, но не перегружают интерьер и лучше подходят для отдыха.
В этой современной гостиной розовый оттенок наполняет пространство цветом, но не перегружает его / Фото Original BTC
Еще один цвет, который теряет актуальность, – обычный бежевый и тусклый тауп. Они часто кажутся слишком простыми и бесхарактерными.
Вместо этого дизайнеры советуют выбирать насыщенные коричневые оттенки – от теплого шоколадного до глубокого темного.
В этой гостиной глубокий коричневый создает выразительный контраст с теплым деревом и кожаными деталями / Фото Benjamin Moore
Итак, главное изменение в 2026 году – переход от холодных и простых цветов к теплым, природных и многослойных оттенков.
4 "ретро" тренда для гостиной, которые возвращаются в 2026 году
В 2026 году гостиные становятся более уютными, теплыми и личными. В моде – ностальгия, винтаж и вещи с историей. Об этом пишет The Spruce.
Первый тренд – интерьер "собранный со временем". Вместо идеально подобранной мебели люди смешивают старые вещи, находки из секонд-хенда и современный декор. Главное – чтобы пространство было живым и личным на вид.
Второй – темные, глубокие цвета. Популярными становятся приглушенный синий, темная бирюза и графит. Они создают атмосферу уюта и являются более выразительными на вид, чем светлые оттенки.
Третий – классическая мебель в современном исполнении. Например, традиционные диваны обновляют: делают компактнее, проще по форме, но сохраняют их характер.
И еще один тренд – менее "идеальные" планировки. Вместо симметрии появляются уютные уголки для отдыха, чтения или общения.
В целом интерьеры становятся менее формальными и больше ориентированными на комфорт – чтобы дом был не как шоурум, а как место, где действительно хочется жить.
Какая вещь из бабушкиной молодости вдруг стала модным декором в 2026 году
В дизайне интерьеров появился новый тренд – pin-terior design. Его идея проста: старые броши используют в качестве декора.
Их прикрепляют к подушкам, штор, ламп, рамок или даже мебели – и обычные вещи сразу становятся интересными и уникальными на вид.
Этот тренд стал популярным, потому что люди устали от минимализма и хотят больше уюта и индивидуальности.
Вещи с историей, особенно семейные, добавляют интерьеру тепла.
В целом в 2026 году возвращается мода на ностальгию: винтажная мебель, узоры и декор из прошлого снова актуальны.