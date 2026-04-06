4 цвета для гостиной, от которых стоит отказаться в 2026 году

Еще несколько лет назад холодные серые и белые оттенки считались универсальным выбором для гостиной. Но в 2026 году дизайнеры от них отказываются.

Общий тренд меняется: вместо "безопасных" и нейтральных решений дизайнеры выбирают теплые, более глубокие цвета с характером. В то же время нейтральные оттенки не исчезают совсем – они просто становятся мягче и теплее. Об этом пишет Homes and gardens.

Какие цвета лучше не выбирать для гостиной?

Прежде всего, из моды выходят холодные нейтральные цвета – серые с голубым оттенком и резко-белые стены. Они могут казаться слишком "плоскими".

Вместо них советуют использовать более сложные и теплые варианты: кремовые, молочные, светло-бежевые или мягкие серо-коричневые тона. Такие цвета создают более живую и комфортную атмосферу.

В этом интерьере бежево-песочный мягко окутывает светлую гостиную, добавляя тепла, но не забирая ощущение простора и легкости / Фото Farrow & Ball

Также теряет популярность популярный ранее светлый зеленый оттенок. Хотя он еще используется в других комнатах, в гостиной его заменяют более глубокие природные цвета. В тренде – оливковый, моховой, желтовато-зеленый или даже немного бронзовый. Они добавляют глубины и лучше сочетаются с различным освещением.

Землистый зеленый оттенок добавляет этому уютному гостиному пространству равновесия, тепла и покоя / Фото Future

Яркие, насыщенные цвета тоже постепенно отходят. Если раньше были популярны смелые желтые или электрически-синие оттенки, то теперь их заменяют более спокойные варианты.

В моде "тихие" цвета – приглушенные розовые, терракотовые, теплые оттенки с красным подтоном. Они добавляют цвета, но не перегружают интерьер и лучше подходят для отдыха.

В этой современной гостиной розовый оттенок наполняет пространство цветом, но не перегружает его / Фото Original BTC

Еще один цвет, который теряет актуальность, – обычный бежевый и тусклый тауп. Они часто кажутся слишком простыми и бесхарактерными.

Вместо этого дизайнеры советуют выбирать насыщенные коричневые оттенки – от теплого шоколадного до глубокого темного.

В этой гостиной глубокий коричневый создает выразительный контраст с теплым деревом и кожаными деталями / Фото Benjamin Moore

Итак, главное изменение в 2026 году – переход от холодных и простых цветов к теплым, природных и многослойных оттенков.

4 "ретро" тренда для гостиной, которые возвращаются в 2026 году

В 2026 году гостиные становятся более уютными, теплыми и личными. В моде – ностальгия, винтаж и вещи с историей. Об этом пишет The Spruce.

Первый тренд – интерьер "собранный со временем". Вместо идеально подобранной мебели люди смешивают старые вещи, находки из секонд-хенда и современный декор. Главное – чтобы пространство было живым и личным на вид.

Второй – темные, глубокие цвета. Популярными становятся приглушенный синий, темная бирюза и графит. Они создают атмосферу уюта и являются более выразительными на вид, чем светлые оттенки.

Третий – классическая мебель в современном исполнении. Например, традиционные диваны обновляют: делают компактнее, проще по форме, но сохраняют их характер.

И еще один тренд – менее "идеальные" планировки. Вместо симметрии появляются уютные уголки для отдыха, чтения или общения.

В целом интерьеры становятся менее формальными и больше ориентированными на комфорт – чтобы дом был не как шоурум, а как место, где действительно хочется жить.

