Как стильно вписать вещь из юности наших бабушек в современный интерьер – рассказало издание Architectural Digest.

Как использовать броши вместо декора?

Дизайнеры все чаще обращаются к вещам из прошлого, предоставляя им новую жизнь. Броши – особенно те, что достались в наследство от бабушек – становятся стильными акцентами в современных интерьерах. Их прикрепляют к:

декоративным подушкам,

шторам,

абажуров рамок для фото,

мебели.

Таким образом обычная вещь из прошлого превращается в уникальный дизайнерский элемент.

Почему это стало популярным?

Эксперты объясняют популярность тренда общей усталостью от минимализма. Люди все чаще стремятся добавить в интерьер индивидуальности, тепла и истории. Именно поэтому возвращаются вещи с характером – те, что имеют свою историю и вызывают эмоции. Броши идеально подходят под этот запрос: каждая из них уникальна и часто связана с воспоминаниями о семье.

Как отмечает Apartment Therapy, Pin-terior design – лишь часть более широкой тенденции. В 2026 году дизайнеры говорят о настоящем буме ностальгии: в моду возвращаются элементы интерьера из 90-х и даже более ранних периодов. Вместо стерильных пространств все популярнее становятся:

винтажная мебель,

текстиль с узорами,

декоративные мелочи с историей.



Броши вновь возвращаются в моду, но уже в дизайне интерьеров / Фото Pinterest

Как использовать тренд у себя дома?

Чтобы добавить интерьеру актуальности, не нужно тратить большие деньги. Достаточно пересмотреть старые вещи:

найти броши в семейных коллекциях,

совместить их с современным декором,

использовать как акцент, а не основной элемент.

Главное правило – не перегружать пространство, а добавлять детали дозировано.

Какие забытые цвета бабушкиной кухни возвращаются в моду?

Цвета, которые еще совсем недавно ассоциировались с бабушкиными кухнями, в 2026 году уверенно возвращаются в интерьерные тренды. Оттенки авокадо, сиреневый, терракотовый, магнолия и глубокий шоколадно-коричневый снова появляются на кухнях, но теперь в современном и сдержанном исполнении.

Такие палитры добавляют помещению тепла, мягкости и характера, создавая атмосферу уюта с легким оттенком ретро. Особенно гармонично они выглядят в сочетании с натуральными материалами – деревом, керамикой или текстилем, подчеркивая живой и органический характер интерьера.