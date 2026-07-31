Не только ковры на стенах: дизайнеры назвали вещи, которые "портит" стиль интерьера

Мода на интерьеры меняется так же быстро, как и тенденции в одежде. Что еще несколько лет назад считалось стильным и современным, сегодня может сделать дом визуально устаревшим.

Эксперты House Beautiful назвали несколько популярных решений, которые, по их мнению, уже постепенно выходят из моды.

Какие элементы в дизайне интерьера считаются устаревшими?

Ретро-мебель

Мебель в стиле 50–60-х годов с тонкими деревянными ножками, ретро-комоды и характерные кресла еще недавно были чрезвычайно популярны. Однако дизайнеры считают, что полностью оформлять квартиру исключительно в стиле Mid-Century Modern уже не стоит. Современные интерьеры все больше тяготеют к эклектике – сочетанию различных стилей, материалов и фактур.



Ретромебель может стать стильным дополнением интерьера / Фото Unsplash

Хромированный декор

Блестящие металлические поверхности также постепенно уступают место более натуральным материалам. По словам дизайнеров, дешевые хромированные элементы могут удешевлять вид интерьера. Вместо этого все чаще рекомендуют выбирать натуральное дерево, камень или качественные металлические детали с матовым покрытием. Такие материалы не только выглядят дороже, но и лучше выдерживают испытание временем.



Хромированные элементы могут удешевлять облик / Фото Unsplash

Избыток блеска и декора

Еще одна тенденция, которая постепенно уходит в прошлое, – большое количество декоративных элементов. Глянцевые поверхности, большие зеркала, стразы, блестящие аксессуары и чрезмерное использование золотых деталей уже не считаются признаком современного интерьера. Сегодня дизайнеры советуют отдавать предпочтение сдержанному оформлению, в котором каждая деталь имеет свое функциональное назначение.

Что сейчас в тренде?

Вместо этого современные интерьеры все больше ориентируются на естественность и комфорт. Среди актуальных тенденций:

натуральное дерево,

камень,

лен,

минималистичные формы и функциональная мебель без лишнего декора.

В то же время эксперты подчеркивают: главное правило современного дизайна – не слепо следовать трендам, а создавать пространство, в котором будет комфортно жить именно вам. Именно поэтому даже модные элементы следует использовать умеренно, сочетая их с решениями, которые останутся актуальными на долгие годы.