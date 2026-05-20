Ремонт без дизайнеров: где люди чаще всего ошибаются: где люди чаще всего ошибаются

Самостоятельный ремонт квартиры кажется способом сэкономить бюджет и при этом создать пространство "под себя". Но на практике отсутствие профессионального проекта часто приводит к ошибкам, которые потом сложно или дорого исправить.

Дизайнеры интерьеров Architectural Digest отмечают: большинство проблем возникает не из-за плохих материалов, а из-за неправильных решений еще на этапе планирования.

Какие ошибки люди делают чаще всего?

Одной из самых распространенных ошибок является игнорирование функционального зонирования. Люди часто начинают ремонт с выбора обоев и мебели, не продумав, как именно будет использоваться пространство. В результате появляются неудобные проходы, перегруженные комнаты или, наоборот, "пустые" зоны, которые не имеют никакого практического назначения. Особенно это заметно в небольших квартирах, где каждый квадратный метр имеет значение.

Еще одна типичная проблема – неправильное освещение. Часто ограничиваются только одной потолочной люстрой, которая не обеспечивает комфортного сценария света. Из-за этого интерьер выглядит плоским и менее уютным, чем мог бы быть. Дизайнеры советуют сочетать:

общее,

локальное,

декоративное освещение, чтобы создать глубину пространства.

Не менее критической ошибкой является хаотичный выбор материалов и стилей. В попытке сделать "красиво" люди смешивают разные направления дизайна без единой концепции, что приводит к визуальному шуму. Также часто экономят на мелочах – розетках, фурнитуре, плинтусах – которые в итоге сильно влияют на общее впечатление от интерьера.

Отдельно специалисты обращают внимание на отсутствие запаса в бюджете и планировании. Во время ремонта почти всегда возникают непредсказуемые расходы, и без финансового резерва проект либо затягивается, либо приходится идти на компромиссы в качестве. Именно поэтому эксперты советуют даже при самостоятельном ремонте иметь хотя бы базовый план или консультацию дизайнера, чтобы избежать самых типичных ошибок и сделать пространство действительно комфортным.



Где люди ошибаются чаще всего, когда делают ремонт самостоятельно / Фото Pinterest

Почему даже дорогой ремонт может выглядеть незавершенным?

Эксперты House Beautiful отмечают: впечатление от квартиры или дома формируют не только большие вещи – мебель, цвет стен или техника, – но и десятки мелких деталей, которые люди часто недооценивают. Именно из-за них даже стильный и дорогой ремонт может создавать ощущение хаоса, неуюта или "недоделанного" пространства.

Одной из главных проблем специалисты называют отсутствие целостности в интерьере. Непродуманное освещение, открытые кабели, разная по стилю мебель или случайный декор нарушают гармонию комнаты. Кроме того, многие забывают о важности текстиля, правильных пропорций и баланса между функциональностью и эстетикой. В результате пространство может выглядеть перегруженным или, наоборот, "пустым", даже если на ремонт был потрачен значительный бюджет.