Акцентная стена больше не в моде: новый прием визуально делает интерьер более дорогим

Яркая стена, которая должна была стать главным акцентом комнаты, постепенно теряет популярность. В 2026 году дизайнеры все чаще делают ставку на противоположный подход – не разделять пространство контрастами, а объединять его одним цветом.

Как отмечает издание Kobieta.gazeta, такой прием делает интерьер более спокойным, целостным и изысканным. А в некоторых случаях помогает даже визуально увеличить комнату.

Почему акцентная стена больше не является главным украшением?

Раньше покрасить одну стену в контрастный цвет было едва ли не самым простым способом оживить комнату. Однако сегодня дизайнеры все чаще отказываются от четких цветовых границ. Вместо этого они используют один оттенок на всех стенах, создавая целостный фон для мебели и декора. Когда в комнате нет резкого перехода от одного цвета к другому, взгляд не задерживается на конкретной стене. Пространство воспринимается как единое целое.

Почему один цвет делает комнату уютнее?

Однотонный интерьер может оказывать умиротворяющее и успокаивающее воздействие. Отсутствие резких контрастов помогает создать атмосферу, в которой легче расслабиться после насыщенного дня. Особенно хорошо такой прием работает в спальнях, гостиных и других помещениях, предназначенных для отдыха. В то же время многое зависит от конкретного оттенка и личных предпочтений.



Почему акцентная стена больше не является главным украшением / Фото Unsplash

Какие цвета выбирают в 2026 году?

Новый подход вовсе не означает, что все комнаты нужно красить в белый цвет. Напротив, в современных интерьерах активно используются натуральные и теплые оттенки. Среди них:

бежевый,

шавлиево-зеленый,

теракотовый.

Такие цвета напоминают природные материалы и создают спокойный, уютный фон. Землистые оттенки особенно хорошо вписываются в интерьеры, где хочется ощущения тепла и естественности.

А что будет, если покрасить не только стены?

Именно здесь тренд становится особенно интересным. Дизайнеры могут использовать один цвет не только для стен, но и для дверей и других деталей интерьера. В результате привычные границы между поверхностями становятся менее заметными. Двери не выглядят отдельным контрастным элементом, а как будто растворяются в пространстве. Такой прием создает ощущение целостности и может визуально увеличить комнату.

Такое решение особенно интересно для небольших квартир. Когда стены, двери и детали не создают резких контрастов, пространство выглядит менее разбитым на отдельные фрагменты. Отсутствие четких цветовых границ может создать ощущение большей открытости. Особенно заметным этот эффект может быть при использовании светлых оттенков.

Почему этот тренд напоминает дорогие виллы?

В дорогих интерьерах часто важно не количество декоративных элементов, а ощущение целостности и продуманности. Именно поэтому однотонная палитра может выглядеть дороже ярких контрастов. Она позволяет мебели, текстилю и отдельным деталям стать акцентами без необходимости создавать еще одну контрастную стену. Интерьер как будто говорит тише – но именно это делает его более изысканным.