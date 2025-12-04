Игнорировали годами: какой цвет 2026 года станет настоящим хитом в дизайне интерьеров

В мире дизайна интерьеров всегда есть любимые оттенки серый, белый или пастельные тона. Однако эксперты уже прогнозируют, что красный станет настоящим трендом 2026 года, несмотря на то, что его раньше часто игнорировали.

Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как говорят дизайнеры, нынешние тенденции свидетельствуют о возвращении насыщенных, глубоких тонов, которые создают атмосферу уюта и элегантности. Но не все оттенки красного будут популярны. Лидерами сезона станут:

бордовые,

темные, глубокие, несколько мрачные тона.

Именно они помогают создавать в интерьере теплую, уютную атмосферу, а также добавляют пространству стильности и драматичности.

Как правильно использовать этот цвет в интерьере?

Дизайнеры House & Garden советуют использовать такие оттенки для:

акцентных стен,

мебели,

текстиля,

декоративных элементов.

Такие цвета хорошо сочетать с нейтральными тонами для баланса. Красный становится цветом, который подчеркивает индивидуальность пространства, добавляет эмоций и делает интерьер настоящей изюминкой.

Как вписать красный цвет в интерьер / Фото с Pinterest

Какие еще цвета станут главными трендами в 2026 году?