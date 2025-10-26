Хаос дома: какие 4 вещи ни в коем случае нельзя размещать в прихожей

Прихожая – первое, что видят ваши гости, и последнее, что вы замечаете перед выходом из дома. Именно поэтому стоит уделить ей больше внимания. Неправильно подобранная мебель, открытая обувь или перегруженные цвета часто создают впечатление беспорядка.

Однако всего несколько простых изменений могут сделать прихожую опрятной, стильной и уютной. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на bunte.

Какие вещи не стоит ставить в прихожей?

Прячьте обувь и куртки

Беспорядок в коридоре чаще всего создают разбросанные пары обуви и вещи на открытых вешалках. Чтобы избежать этого, стоит хранить обувь в закрытых шкафах, а верхнюю одежду – в шкафу с дверцей. Такой подход создает ощущение пространства и упорядоченности. Если места немного, можно поставить скамейку с корзинами под сиденьем – это удобно, практично и помогает быстро убрать вещи с глаз.

Откажитесь от громоздкой мебели

Большие, темные комоды или массивные шкафы делают узкие коридоры еще теснее. Лучше выбирать светлую мебель, которая сочетается со стенами, или многофункциональные решения, например, узкий шкаф с сиденьем. Настенные полки, складные элементы или мебель-трансформеры также помогают экономить место, не жертвуя удобством.



Лучше выбирать светлую мебель, которая сочетается со стенами / Фото Pinterest

Выберите правильный ковер

The Rugs пишет, что ковер может стать акцентом вашей прихожей, но неправильный выбор способен визуально уменьшить пространство. Как советует портал gofeminin, лучше выбрать плоские, однотонные ковры нейтральных оттенков. Они не только визуально расширяют комнату, но и проще в уходе. Оптимальный вариант – модели, моющиеся и имеющие нескользящую основу.

Минимизируйте мелкий беспорядок

Ключи, чеки, солнцезащитные очки – мелочи, которые часто создают хаос. Чтобы упорядочить пространство, используйте декоративные миски, подносы или небольшие ящики. Такие органайзеры не только добавляют эстетики, но и помогают быстро находить нужные вещи перед выходом из дома.



Важно упорядочить пространство в коридоре / Фото Pinterest

Даже малейшие изменения могут существенно повлиять на вид вашей прихожей. Пусть она станет не только функциональным пространством, но и визитной карточкой вашего дома – местом, которое создает первое приятное впечатление.

