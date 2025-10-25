Каким электроустройством выгоднее пользоваться для приготовления пищи, если будет мало времени на это и, чем эффективно обогреть дом на случай блэкаутов, для 24 Канала ответили в "Розетке".

Смотрите также "Зарядных станций хватит только 2% населения": что стоит купить заранее перед блэкаутом

Как готовить еду и обогревать дом, когда электричества мало?

В "Розетке" говорят, что для приготовления пищи во время ограниченного доступа к электричеству выгоднее пользоваться электрическими скороварками или мультиварками с быстрым режимом.

Эти приборы готовят блюдо быстрее традиционной плиты и потребляют меньше электроэнергии.

Для обогрева лучше использовать кондиционеры. Электрические обогреватели советуют применять только при стабильном электроснабжении или через инверторные генераторы, во избежание перегрузки сети.

При нестабильном электроснабжении для отопления лучше выбирать кондиционеры чем обогреватели / Фото Pexels

Как утеплиться, когда нет отопления?

Зимой украинцы могут столкнуться с проблемами отопления. Но сделать дом теплее можно даже без батарей – вот несколько простых способов.

Как обогреть дом без отопления: