Хаос вдома: які 4 речі ні в якому разі не можна розміщувати у передпокої

Передпокій – перше, що бачать ваші гості, і останнє, що ви помічаєте перед виходом із дому. Саме тому варто приділити йому більше уваги. Неправильно підібрані меблі, відкрите взуття чи перевантажені кольори часто створюють враження безладу.

Проте всього кілька простих змін можуть зробити передпокій охайним, стильним і затишним. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на bunte.

Які речі не варто ставити у передпокої?

Ховайте взуття та куртки

Безлад у коридорі найчастіше створюють розкидані пари взуття та речі на відкритих вішалках. Щоб уникнути цього, варто зберігати взуття у закритих шафах, а верхній одяг – у шафі з дверцятами. Такий підхід створює відчуття простору та впорядкованості. Якщо місця небагато, можна поставити лавку з кошиками під сидінням – це зручно, практично і допомагає швидко прибрати речі з очей.

Відмовтеся від громіздких меблів

Великі, темні комоди або масивні шафи роблять вузькі коридори ще тіснішими. Краще обирати світлі меблі, які поєднуються зі стінами, або багатофункціональні рішення, наприклад, вузьку шафу із сидінням. Настінні полиці, складні елементи чи меблі-трансформери також допомагають економити місце, не жертвуючи зручністю.



Краще обирати світлі меблі, які поєднуються зі стінами / Фото Pinterest

Оберіть правильний килим

The Rugs пише, що килим може стати акцентом вашого передпокою, але неправильний вибір здатен візуально зменшити простір. Як радить портал gofeminin, краще обрати плоскі, однотонні килими нейтральних відтінків. Вони не лише візуально розширюють кімнату, а й простіші в догляді. Оптимальний варіант – моделі, що миються та мають нековзну основу.

Мінімізуйте дрібний безлад

Ключі, чеки, сонцезахисні окуляри – дрібниці, які часто створюють хаос. Щоб упорядкувати простір, використовуйте декоративні миски, підноси чи невеликі ящики. Такі органайзери не лише додають естетики, а й допомагають швидко знаходити потрібні речі перед виходом із дому.



Важливо упорядкувати простір у коридорі / Фото Pinterest

Навіть найменші зміни можуть суттєво вплинути на вигляд вашого передпокою. Хай він стане не лише функціональним простором, а й візитною карткою вашого дому – місцем, яке створює перше приємне враження.

