Какие дрова дают больше всего тепла: полный перечень лучшей древесины для отопления

Камины, печи и котлы помогают эффективно отапливать жилье. Они считают экономными для обогрева, ведь для поддержания тепла достаточно только дров. Однако следует учитывать, что некоторые виды древесины отдают больше тепла, чем другие.

Так, какие же дрова лучше выбрать для отопления и что обогреет дом эффективнее – рассказывает 24 Канал.

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Какие дрова дают больше тепла

Выбирая дрова для отопления, следует учитывать характеристики древесины. Так, каждая из пород имеет разную горючесть, теплоотдачу и дымность / образование золы. Именно поэтому важно выбирать древесину, которая имеет высокую горючесть и теплоотдачу, но низкую задымленность и зольность. Именно такие дрова будут эффективно отапливать дом.

Важно. Чтобы дрова отдавали максимум тепла, они должны быть хорошо просушены. Свежесрубленная древесина содержит около 50% влаги, поэтому надо подождать до 3 месяцев, пока эти дрова можно будет использовать для отопления.

Наилучшим вариантом для отопления считаются дрова лиственных и плодовых деревьев. Так, больше всего тепла отдают:

дуб,

бук,

ольха,

акация,

ясень.

Какие дрова для отопления лучшие / Фото Unsplash, andre govia

Конечно, эти дрова стоят недешево, однако в их эффективности в отоплении не следует и сомневаться. Дуб – лучший вариант, ведь дольше всего горит, уголь древесины может тлеть часами и при этом – поддерживать высокую температуру. Альтернативой дуба может быть акация, которая является более доступной и дешевой. При этом древесина отдает много тепла.

Среди фруктовых деревьев лучше выбирать вишню, яблоню или грушу. Эти породы древесины долго горят, и при этом – дешевые и доступные для украинцев.

К слову, ольха имеет и другие полезные свойства, кроме высокой теплоотдачи. Так, эта древесина во время сгорания очищает дымоходы от копоти.

Как выбрать дрова для отопления / Фото Freepik

Какие факторы влияют на теплоотдачу древесины

Конечно, секрет максимальной теплоотдачи древесины заключается не только в породе древесины. Правильное хранение дров и укладка в топку также играют свою роль.

О самых распространенных ошибках при хранении дров – читайте по ссылке.

Что касается правильной укладки дров, то существует несколько правил: