Больше проблем, чем пользы: эксперты объяснили, стоит ли косить траву после дождя

После дождя трава начинает расти особенно быстро, поэтому многие владельцы газонов стремятся как можно скорее приступить к стрижке. Однако спешка может не только испортить внешний вид газона, но и нанести вред самой траве, а также сократить срок службы техники.

Эксперты Real Simple объясняют, почему не стоит косить мокрую траву и как определить, когда газон уже готов к стрижке.

Почему не стоит косить мокрую траву?

По словам научного сотрудника компании Scotts Miracle-Gro Мэтью Коха, стрижка мокрой травы часто приводит к неровному срезу. Влажная трава прилипает к ножам и внутренним частям газонокосилки, поэтому на газоне остаются комки скошенной травы.

Такие скопления могут перекрывать доступ воздуха к дернине, создавая благоприятные условия для развития грибковых заболеваний и появления насекомых-вредителей. Кроме того, мокрая трава более мягкая, поэтому вместо ровного среза лезвия могут разрывать ее. Из-за этого растения восстанавливаются медленнее, а на газоне со временем могут появиться желтые или коричневые пятна.

Не менее важно и то, что работа с мокрой травой увеличивает нагрузку на газонокосилку и требует дополнительной уборки после кошения.



Стоит ли косить траву после дождя / Фото Pexels

Сколько ждать после дождя?

Специалисты советуют ориентироваться прежде всего на количество осадков.

После небольшого дождя газон может высохнуть уже через час или несколько часов.

газон может высохнуть уже через час или несколько часов. Однако если прошел сильный ливень, лучше подождать не менее 24 часов, чтобы трава и почва успели просохнуть. Впрочем, даже суток иногда бывает недостаточно, особенно после продолжительных осадков.

Как проверить, готов ли газон?

Эксперты рекомендуют провести простой тест. Встаньте на траву на несколько минут. Если вокруг обуви появляется вода или трава все еще ощутимо мокрая на ощупь, кошение стоит отложить. Также не рекомендуется косить газон, если на нем остались лужи.

После нескольких дождливых дней трава может значительно подрасти, однако это не означает, что ее нужно сразу коротко подстригать. Специалисты советуют придерживаться правила одной трети: за один раз скашивать не более верхней трети высоты травы. Такой подход помогает растениям легче перенести стрижку и быстрее восстановиться.