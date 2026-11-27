Газовый баллон может стать настоящим спасением во время отключений электроэнергии, однако неправильное обращение с ним чревато утечкой газа, пожаром или взрывом. Чтобы приготовление пищи не обернулось опасностью, важно знать, каких ошибок нельзя допускать.

В ГСЧС напомнили, как безопасно пользоваться газовым оборудованием.

Где можно использовать газовый баллон?

Прежде всего нужно различать туристические газовые баллончики с горелками и большие бытовые баллоны. Туристические приборы предназначены преимущественно для использования на улице. Если возникла острая необходимость воспользоваться ими в помещении, оно должно быть хорошо проветриваемым, а горелку следует использовать только кратковременно – для разогрева пищи.

Важно не оставлять его работать надолго: длительный нагрев посуды может передавать тепло баллону, поэтому он перегреется и взорвется. Также нельзя ставить на горелку большие кастрюли и сковородки, если они не предназначены для этой модели.

Большие газовые баллоны нельзя хранить и использовать в квартирах многоквартирных домов. Их применение допускается только при соблюдении условий, установленных нормами для частных домов.

Как проверить баллон перед использованием?

Перед каждым использованием осмотрите баллон и горелку.

На оборудовании не должно быть ржавчины, вмятин, трещин или других повреждений. Убедитесь, что баллон надежно закреплен, а соединения герметичны. Проверить возможную утечку газа можно с помощью мыльного раствора: нанесите его на место соединения баллона с горелкой. Если появляются пузырьки, это может свидетельствовать об утечке. В таком случае пользоваться оборудованием нельзя. Покупайте баллоны и горелки только сертифицированные, в лицензированных точках продажи. Обязательно прочтите инструкцию производителя и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать неисправное оборудование.



Как проверить баллон перед использованием / Фото Unsplash

Как правильно хранить газовый баллон?

Баллон нужно держать как можно дальше от отопительных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

Не оставляйте его возле плиты, батареи или других источников тепла, а также не допускайте резких перепадов температуры.

Храните баллон в вертикальном положении, в защищенном от солнца и недоступном для детей месте.

Не держите его в подвале или на цокольном этаже.

Одноразовые газовые картриджи категорически запрещено заправлять повторно. Они не рассчитаны на повторное наполнение, поэтому такая попытка может привести к повреждению корпуса, утечке газа или взрыву.

Что делать, если почувствовали запах газа?

Если вы почувствовали запах газа, услышали шипение или увидели нестабильное пламя, немедленно прекратите пользоваться горелкой. Если это безопасно, перекройте подачу газа, откройте окна и двери для проветривания.

Не зажигайте спички, не пользуйтесь открытым огнем и не включайте и не выключайте электроприборы. Выйдите из помещения и позвоните в аварийную газовую службу по номеру 104 или в службу спасения по номеру 101. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать баллон или искать место утечки с помощью пламени.

Помните: газовый баллон – не обычный кухонный прибор. Соблюдение инструкции, регулярная проверка оборудования и правильное хранение помогут избежать опасных ситуаций.