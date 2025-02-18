Как почистить газовый котел и зачем это делать

Любая техника требует периодического обслуживания мастера, и газовый котел не является исключением. Так, в современных котлах существуют 5 элементов, которые требуют ухода и очистки. Если же этого не делать, то со временем он начнет плохо работать или даже тухнуть во время работы.

Зачем чистить газовый котел и как правильно это делать – рассказывает 24 Канал.

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Зачем чистить газовый котел

Специалисты рекомендуют периодически чистить газовый котел, чтобы не допустить неисправностей во время работы. Конечно, лучше делать это перед стартом отопительного сезона, однако можно и после.

Так, к обязательным работам по уходу газового котла можно отнести:

чистка корпуса от пыли;

чистка или замена фильтров;

удаление загрязнений с горелки;

очистка камеры сгорания.

Эти все работы помогут обеспечить стабильную работу в течение отопительного сезона. Кроме того, если есть проблема, то это позволит вовремя ее выявить и устранить.

К примеру, часто возникает проблема, когда котел просто тухнет во время работы, или появляется неприятный запах, что свидетельствует о плохой герметичности.

Кроме вышеупомянутого, также стоит проверить уровень давления. Это нужно делать перед стартом отопительного сезона. Дело в том, что низкое давление в системе не позволит котлу работать на полную мощность, а в некоторых случаях – он может тухнуть.

Зачем чистить газовый котел / Фото Freepik

Когда нужно чистить газовый котел

Если в работе котла есть следующие проблемы, то это явные признаки, что пора провести чистку:

батареи дольше нагреваются, а в комнатах стало прохладнее;

увеличился расход газа;

странные звуки из котла во время работы;

котел тухнет без причины во время работы;

неприятный запах газа;

котел не зажигается с первого раза.

5 обязательных элементов, которые следует чистить в котле

Конечно, если вы не уверены в собственных силах, то лучше сразу обратиться к профессионалам. Это позволит сэкономить время, а иногда – и деньги, если ремонт котла вдруг пойдет не по плану.

Так, если котел тухнет, то, возможно, проблема в запальнике. Процесс очистки не из приятных, но на самом деле – самый простой. Чтобы почистить запальник, достаточно открутить несколько гаек, которые держат трубку запальника и прочистить их тросиком или жесткой щеточкой.

Проблема также может быть в блоках горелок. Обычно, производители рекомендуют их чистить после нескольких лет эксплуатации. Это занятие сложнее, ведь достать элементы котла не так просто. Впрочем, очистить их можно простой зубной щеткой, феном или даже пылесосом.

Какие элементы в котле нужно чистить / Фото Freepik

Еще одним элементом, который нужно чистить, является фильтр. Чтобы его очистить, сначала надо слить воду из котла и отсоединить фильтр. Его можно очистить под напором воды или заменить на новый.

Кроме того, следует помнить, что особого внимания требует теплообменник. Чтобы его очистить, стоит обращаться к профессионалам, ведь для этого необходимо специальное профессиональное оборудование. Во время очистки помпа "гоняет" жидкость по кругу, тем самым промывая всю систему.у Процесс длится около 1 часа с качественным оборудованием, поэтому вручную и без помощи мастеров это сделать не удастся.

Справка. Теплообменник надо чистить в том случае, если котел быстро набирает максимальную температуру, сбрасывает обороты, а батареи так и остались холодными. Это может происходить именно из-за накипи внутри устройства.

Дымоход – обязательный элемент, который нуждается в чистке. Даже в дымоходах газовых котлов со временем появляется копоть, которую можно почистить ершом или специальными средствами.

Стоит помнить, что любые действия с котлами должны происходить только после того, как перекрыли газ. Также не стоит разбирать конструкцию, если не уверены, что сможете собрать ее обратно. Если возникли сомнения относительно эффективности работы котла, то лучшим решением, которое сохранит время и деньги, станет обращение к профессионалам. Они предоставят консультацию и помогут устранить неисправности или провести плановое очищение.