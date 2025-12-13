Почему гудит газовый котел: основные причины и когда стоит бить тревогу

В холодное время года многие владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой: газовый котел начинает гудеть, свистеть или издавать непривычные шумы. Специалисты отмечают – в большинстве случаев это сигнал о технической неисправности или неправильной эксплуатации оборудования.

Почему может гудеть котел – расскажет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Как быстро и безопасно слить воду из бойлера дома

Какие самые распространенные причины?

Воздух в системе отопления

Если в трубах или теплообменнике накапливается воздух, котел может гудеть или "урчать". Это часто случается после запуска системы или долива воды.

Накипь в теплообменнике

Жесткая вода способствует образованию накипи. Когда теплообменник покрывается отложениями, вода проходит с трудом, что вызывает характерный гул или свист.

Проблемы с насосом

Изношенный или неправильно настроенный циркуляционный насос может создавать вибрации и монотонный шум, который хорошо слышен во время работы котла.

Неправильное давление газа

Слишком высокое или низкое давление газа влияет на работу горелки. В таких случаях котел может гудеть, "реветь" или работать неравномерно.

Засорение горелки или форсунок

Пыль и грязь нарушают нормальное горение газа, из-за чего появляется посторонний шум и снижается эффективность отопления.



Почему может гудеть котел / Фото Chronicle Live

Когда шум – это опасно?

Эксперты Chronicle Live предупреждают: если гул сопровождается запахом газа, частыми выключениями котла или ошибками на дисплее – нужно немедленно выключить оборудование и обратиться в сервисную службу.

Что можно сделать самостоятельно?

Проверить давление в системе. Спустить воздух из радиаторов. Очистить фильтры (если это разрешено инструкцией).

В то же время специалисты не советуют самостоятельно разбирать газовый котел – это может быть опасно.

Какой прибор спасает газовый котел от поломки во время блэкаутов?

Эксперты рекомендуют установить стабилизатор напряжения для защиты газовых котлов от перепадов напряжения во время блэкаутов. Без стабилизатора напряжения котел может выйти из строя, вызвав дорогостоящий ремонт или поломку электроники.