Бойлер может упасть прямо на голову: где его категорически не стоит устанавливать
Бойлер, установленный над унитазом, может представлять серьезную опасность для жильцов квартиры. Поводом для обсуждения стала история, опубликованная в соцсетях: у одного из пользователей бойлер сорвался со стены, упал и полностью разбил унитаз.
Как отметила пользовательница с ником kulbaba.tattoo. По ее словам, проблема заключалась не в монтаже – не выдержало комплексное крепление. Этот случай в очередной раз напомнил о важности правильного выбора места для установки водонагревателя.
Ведь наполненный водой бойлер может весить от 80 до более 120 килограммов, в зависимости от объема, и в случае падения способен нанести серьезные травмы. Специалисты рекомендуют не устанавливать бойлер в местах, где человек длительное время находится непосредственно под ним. Если крепление ослабнет или стена не выдержит нагрузки, последствия могут быть гораздо серьезнее, чем просто поврежденная сантехника.
Этот вопрос особенно актуален для украинцев в условиях войны. Во время ракетных атак или взрывных волн здания подвергаются дополнительным вибрациям, а в отдельных случаях – деформациям конструкций. Хотя правильно установленный бойлер должен выдерживать обычные эксплуатационные нагрузки, сильные толчки могут увеличить риск повреждения креплений или стены, особенно если монтаж выполнен с нарушениями или на ненадежной перегородке.
Именно поэтому стоит не только доверять установку оборудования профессионалам, но и заранее продумывать место монтажа.
О чем стоит помнить?
Безопаснее всего размещать бойлер там, где в случае непредвиденной ситуации он не сможет упасть на человека. Также перед установкой стоит убедиться, что:
- стена способна выдержать вес наполненного водой бака,
- использовать качественные анкера, рекомендованные производителем или монтажником,
- периодически проверять состояние креплений, особенно если бойлер эксплуатируется много лет.