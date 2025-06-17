Худшие места: где не стоит сажать гортензии, чтобы не потерять пышного цветения

Гортензии – одни из самых любимых цветов садоводов. Их роскошные соцветия в розовых, синих и фиолетовых оттенках украшают сады, словно живые букеты.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, за своей красотой эти растения скрывают сложный характер. Гортензии крайне требовательны к условиям среды. Каких мест следует избегать при посадке этих цветов, рассказываем далее.

Также интересно Как ускорить цветение роз: советы для пышного сада

Под прямым солнцем или вдоль стен, выходящих на юг

Хотя гортензии любят свет, круглосуточное яркое солнце – это избыток для них. Они лучше себя чувствуют в полутени. Идеальным для них является утреннее солнце и полуденная тень.

В то же время посадка вдоль южных стен, которые весь день находятся под солнцем, может привести к ожогам листьев и увяданию.

В полной тени

Даже несмотря на то, что гортензии часто называют теневыносливыми, – это не означает, что им подходит полная темнота. Эти растения нуждаются в солнечном свете для активного цветения. Поэтому избегать стоит затененных углов за зданиями или другими конструкциями.

К тому же различные виды гортензий имеют различные требования – и это следует учитывать перед посадкой.

Гортензии достаточно требовательны к условиям выращивания / Фото Freepik

Вблизи оросительных распылителей

Гортензии не любят, когда их листья постоянно мокрые. Влага на листьях, которая попадает под солнечные лучи, может вызвать ожоги. Именно поэтому их лучше поливать через капельную систему.

В постоянно влажной почве

Гортензии нуждаются во влаге, но не переувлажнении. Если почва плохо дренируется и остается влажной слишком долго, это может привести к гниению корней. Даже если земля кажется идеальной для посадки, важно проверить, хорошо ли она пропускает воду.

В песчаной почве

Хотя гортензии часто ассоциируются с прибрежными зонами, слишком песчаная почва – еще одна ошибка. Такая земля слишком быстро теряет влагу, из-за чего растение не успевает получить нужное количество воды.

Лучше искать участки, защищенные от температурных колебаний и зимних ветров. В этом могут помочь заборы, дома или густые кусты-соседи.

Кстати, для гортензий важно не только место посадки, но и правильный уход, что позволяет избегать распространенных ошибок.