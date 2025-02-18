Неожиданная угроза: прибор, который может привести к большим проблемам в ванной

Иногда мы пользуемся ежедневно вещами, даже не подозревая, что делаем это неправильно. И к сожалению, такой подход может представлять угрозу для нашего жилья.

Какое устройство в ванной комнате большинство людей применяют не так, как это следовало бы делать, и какие проблемы это может вызвать, рассказываем 24 Канал.

Также интересно Как выбрать плитку для пола в ванной комнате: каких вариантов стоит избегать

Какое устройство в ванной может скрывать опасность

Как оказывается, многие люди неправильно используют гигиенический душ.

У этого прибора есть 2 механизма, которые подают на него воду и которыми можно управлять. Однако большинство людей игнорирует один из них, хотя это неправильно.

Как правильно использовать гигиенический душ: смотрите видео

На самом деле первый механизм, что расположен на смесителе, должен быть постоянно закрытым. Открывать его следует только во время пользования гигиеническим душем. В то же время после процедуры его следует закрывать обратно, а со второго механизма спускать остатки воздуха.

Если же этого не сделать, в гигиеническом душе образуется постоянное давление. Это в свою очередь может привести к повреждению лейки, выхода ее из строя или даже затопления ванной комнаты, когда вода из душа начнет выливаться.

Чтобы избежать таких проблем и неожиданных расходов на ремонт, стоит внимательно относиться к своему гигиеническому душу и не игнорировать правила его использования.