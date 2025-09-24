Согласно новому опросу, некоторые хобби могут сделать мужчину более привлекательным в глазах женщин – а другие, наоборот, оттолкнуть. Результаты вызвали оживленное обсуждение в сети.

Компания Date Psychology попросило женщин из 74 мужских хобби выбрать те, которые они считают "привлекательными", а какие, наоборот", нежелательными", передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo и Daily Mail.

Какие хобби мужчин больше всего привлекают женщин?

98,2 процента женщин самым привлекательным хобби для мужчин считают чтение.

Другие хобби, которые попали в топ-5:

Изучение иностранных языков;

Игра на музыкальных инструментах;

Кулинария;

Столярство.

Это свидетельствует о том, что женщины ищут мужчин, которые культурно развиты и разносторонние.

Также высокие оценки получили живопись, писательство и фотография, следовательно, творчество также играет важную роль в привлекательности.

Среди других хобби мужчин, которые вызывают интерес у женщин:

Садоводство;

Плавание;

Астрономия;

Поход/туризм;

Кузнечное дело;

Стрельба из лука

Путешествия;

Интересно, что хобби, такие как кузнечное дело или стрельба из лука, тоже неожиданно получили высокие баллы. Один пользователь Reddit даже рассказал, что стрельба из лука помогла ему найти свою пару – увидев его фото с луком, девушка написала первой, и их первые свидания проходили на стрельбище.

Какие хобби мужчин нравятся женщинам / Фото Reddit

Какие хобби мужчин отталкивают женщин?

По результатам опроса, онлайн-активности больше всего не нравятся женщинам.

15 хобби с низким рейтингом:

"Мановселенная" – онлайн-сообщества с мизогинией, антифеминизмом и тому подобное.

Азартные игры;

Просмотр порно;

Онлайн-сварки;

Коллекционирование фигурок, изображающих персонажей из фильмов, сериалов, игр, комиксов и поп-культуры;

Марихуана;

Клубы / вечеринки;

Курение сигар;

Криптовалюта;

Макияж (как хобби);

Аниме;

Magic: The Gathering (карточная коллекционная стратегическая игра, одна из самых первых и самых известных в своем жанре)

Алкоголь;

Дебаты (как хобби);

Косплей;

Какие хобби мужчин не нравятся женщинам / Фото Reddit

Результаты опроса вызвало активное обсуждение в сети. Вот некоторые комментарии с Reddit:

"То есть, я должен бросить порно и заняться кузнечным делом?"

"Стрельба из лука? Они что, опрашивали эльфов? А кузнечное дело – гномов?"

На самом деле все просто: в верхней части списка – творческие, активные, умственные хобби. А в нижней – бегство от реальности и инфантильность".

