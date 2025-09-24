Укр Рус
24 сентября, 12:25
3

5 хобби мужчин, которые больше всего привлекают женщин: результат исследования впечатляет

Анастасия Колесникова
  • Компания Date Psychology провела исследование, чтобы узнать, какие хобби мужчин больше всего привлекают женщин.
  • Результаты впечатляют.

Согласно новому опросу, некоторые хобби могут сделать мужчину более привлекательным в глазах женщин – а другие, наоборот, оттолкнуть. Результаты вызвали оживленное обсуждение в сети.

Компания Date Psychology попросило женщин из 74 мужских хобби выбрать те, которые они считают "привлекательными", а какие, наоборот", нежелательными", передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo и Daily Mail.

Какие хобби мужчин больше всего привлекают женщин?

98,2 процента женщин самым привлекательным хобби для мужчин считают чтение.

Другие хобби, которые попали в топ-5:

  • Изучение иностранных языков;
  • Игра на музыкальных инструментах;
  • Кулинария;
  • Столярство.

Это свидетельствует о том, что женщины ищут мужчин, которые культурно развиты и разносторонние.

Также высокие оценки получили живопись, писательство и фотография, следовательно, творчество также играет важную роль в привлекательности.

Среди других хобби мужчин, которые вызывают интерес у женщин:

  • Садоводство;
  • Плавание;
  • Астрономия;
  • Поход/туризм;
  • Кузнечное дело;
  • Стрельба из лука
  • Путешествия;

Интересно, что хобби, такие как кузнечное дело или стрельба из лука, тоже неожиданно получили высокие баллы. Один пользователь Reddit даже рассказал, что стрельба из лука помогла ему найти свою пару – увидев его фото с луком, девушка написала первой, и их первые свидания проходили на стрельбище.

Какие хобби мужчин нравятся женщинам / Фото Reddit

Какие хобби мужчин отталкивают женщин?

По результатам опроса, онлайн-активности больше всего не нравятся женщинам.

15 хобби с низким рейтингом:

  • "Мановселенная" – онлайн-сообщества с мизогинией, антифеминизмом и тому подобное.
  • Азартные игры;
  • Просмотр порно;
  • Онлайн-сварки;
  • Коллекционирование фигурок, изображающих персонажей из фильмов, сериалов, игр, комиксов и поп-культуры;
  • Марихуана;
  • Клубы / вечеринки;
  • Курение сигар;
  • Криптовалюта;
  • Макияж (как хобби);
  • Аниме;
  • Magic: The Gathering (карточная коллекционная стратегическая игра, одна из самых первых и самых известных в своем жанре)
  • Алкоголь;
  • Дебаты (как хобби);
  • Косплей;

Какие хобби мужчин не нравятся женщинам / Фото Reddit

Результаты опроса вызвало активное обсуждение в сети. Вот некоторые комментарии с Reddit:

  • "То есть, я должен бросить порно и заняться кузнечным делом?"
  • "Стрельба из лука? Они что, опрашивали эльфов? А кузнечное дело – гномов?"
  • На самом деле все просто: в верхней части списка – творческие, активные, умственные хобби. А в нижней – бегство от реальности и инфантильность".

