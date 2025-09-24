5 хобби мужчин, которые больше всего привлекают женщин: результат исследования впечатляет
- Компания Date Psychology провела исследование, чтобы узнать, какие хобби мужчин больше всего привлекают женщин.
- Результаты впечатляют.
Согласно новому опросу, некоторые хобби могут сделать мужчину более привлекательным в глазах женщин – а другие, наоборот, оттолкнуть. Результаты вызвали оживленное обсуждение в сети.
Компания Date Psychology попросило женщин из 74 мужских хобби выбрать те, которые они считают "привлекательными", а какие, наоборот", нежелательными", передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo и Daily Mail.
Какие хобби мужчин больше всего привлекают женщин?
98,2 процента женщин самым привлекательным хобби для мужчин считают чтение.
Другие хобби, которые попали в топ-5:
- Изучение иностранных языков;
- Игра на музыкальных инструментах;
- Кулинария;
- Столярство.
Это свидетельствует о том, что женщины ищут мужчин, которые культурно развиты и разносторонние.
Также высокие оценки получили живопись, писательство и фотография, следовательно, творчество также играет важную роль в привлекательности.
Среди других хобби мужчин, которые вызывают интерес у женщин:
- Садоводство;
- Плавание;
- Астрономия;
- Поход/туризм;
- Кузнечное дело;
- Стрельба из лука
- Путешествия;
Интересно, что хобби, такие как кузнечное дело или стрельба из лука, тоже неожиданно получили высокие баллы. Один пользователь Reddit даже рассказал, что стрельба из лука помогла ему найти свою пару – увидев его фото с луком, девушка написала первой, и их первые свидания проходили на стрельбище.
Какие хобби мужчин нравятся женщинам / Фото Reddit
Какие хобби мужчин отталкивают женщин?
По результатам опроса, онлайн-активности больше всего не нравятся женщинам.
15 хобби с низким рейтингом:
- "Мановселенная" – онлайн-сообщества с мизогинией, антифеминизмом и тому подобное.
- Азартные игры;
- Просмотр порно;
- Онлайн-сварки;
- Коллекционирование фигурок, изображающих персонажей из фильмов, сериалов, игр, комиксов и поп-культуры;
- Марихуана;
- Клубы / вечеринки;
- Курение сигар;
- Криптовалюта;
- Макияж (как хобби);
- Аниме;
- Magic: The Gathering (карточная коллекционная стратегическая игра, одна из самых первых и самых известных в своем жанре)
- Алкоголь;
- Дебаты (как хобби);
- Косплей;
Какие хобби мужчин не нравятся женщинам / Фото Reddit
Результаты опроса вызвало активное обсуждение в сети. Вот некоторые комментарии с Reddit:
- "То есть, я должен бросить порно и заняться кузнечным делом?"
- "Стрельба из лука? Они что, опрашивали эльфов? А кузнечное дело – гномов?"
- На самом деле все просто: в верхней части списка – творческие, активные, умственные хобби. А в нижней – бегство от реальности и инфантильность".
