5 хобі чоловіків, які найбільше приваблюють жінок: результат дослідження вражає
- Компанія Date Psychology провела дослідження, щоб дізнатися, які хобі чоловіків найбільше приваблюють жінок.
- Результати вражають.
Згідно з новим опитуванням, деякі хобі можуть зробити чоловіка привабливішим в очах жінок – а інші, навпаки, відштовхнути. Результати викликали жваве обговорення у мережі.
Компанія Date Psychology попросило жінок із 74 чоловічих хобі обрати ті, які вони вважають "привабливими", а які, навпаки", небажаними", передає 24 Канал із посиланням на Yahoo та Daily Mail.
Дивіться також Улюблене хобі Кейт Міддлтон не викликає у короля Чарльза захвату
Які хобі чоловіків найбільше приваблюють жінок?
98,2 відсотка жінок найпривабливішим хобі для чоловіків вважають читання.
Інші хобі, які потрапили в топ-5:
- Вивчення іноземних мов;
- Гра на музичних інструментах;
- Кулінарія;
- Столярство.
Це свідчить про те, що жінки шукають чоловіків, які культурно розвинені й різносторонні.
Також високі оцінки отримали живопис, письменництво та фотографія, отже, творчість також відіграє важливу роль у привабливості.
Серед інших хобі чоловіків, які викликають інтерес у жінок:
- Садівництво;
- Плавання;
- Астрономія;
- Похід/туризм;
- Ковальство;
- Стрільба з лука
- Подорожі;
Цікаво, що хобі, такі як ковальство чи стрільба з лука, теж несподівано отримали високі бали. Один користувач Reddit навіть розповів, що стрільба з лука допомогла йому знайти свою пару – побачивши його фото з луком, дівчина написала першою, і їхні перші побачення проходили на стрільбищі.
Які хобі чоловіків подобаються жінкам / Фото Reddit
Які хобі чоловіків відштовхують жінок?
За результатами опитування, онлайн-активності найбільше не подобаються жінкам.
15 хобі із низьким рейтингом:
- "Мановсесвіт" – онлайн-спільноти з мізогінією, антифемінізмом тощо.
- Азартні ігри;
- Перегляд порно;
- Онлайн-сварки;
- Колекціонування фігурок, які зображують персонажів з фільмів, серіалів, ігор, коміксів та поп-культури;
- Марихуана;
- Клуби / вечірки;
- Куріння сигар;
- Криптовалюта;
- Макіяж (як хобі);
- Аніме;
- Magic: The Gathering ( карткова колекційна стратегічна гра, одна з найперших і найвідоміших у своєму жанрі)
- Алкоголь;
- Дебати (як хобі);
- Косплей;
Які хобі чоловіків не подобаються жінкам / Фото Reddit
Результати опитування викликало активне обговорення у мережі. Ось деякі коментарі з Reddit:
- "Тобто, я маю кинути порно і зайнятись ковальством?"
- "Стрільба з лука? Вони що, опитували ельфів? А ковальство – гномів?"
- Насправді все просто: у верхній частині списку – творчі, активні, розумові хобі. А в нижній – втеча від реальності та інфантильність".
Яке дивовижне хобі має принц Луї?
Молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма Луї має незвичне хобі. Останнім часом 7-річний хлопчик захоплюється збиранням каштанів. Він ховає їх у шафах та під ліжком.