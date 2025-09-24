Згідно з новим опитуванням, деякі хобі можуть зробити чоловіка привабливішим в очах жінок – а інші, навпаки, відштовхнути. Результати викликали жваве обговорення у мережі.

Компанія Date Psychology попросило жінок із 74 чоловічих хобі обрати ті, які вони вважають "привабливими", а які, навпаки", небажаними", передає 24 Канал із посиланням на Yahoo та Daily Mail.

Дивіться також Улюблене хобі Кейт Міддлтон не викликає у короля Чарльза захвату

Які хобі чоловіків найбільше приваблюють жінок?

98,2 відсотка жінок найпривабливішим хобі для чоловіків вважають читання.

Інші хобі, які потрапили в топ-5:

Вивчення іноземних мов;

Гра на музичних інструментах;

Кулінарія;

Столярство.

Це свідчить про те, що жінки шукають чоловіків, які культурно розвинені й різносторонні.

Також високі оцінки отримали живопис, письменництво та фотографія, отже, творчість також відіграє важливу роль у привабливості.

Серед інших хобі чоловіків, які викликають інтерес у жінок:

Садівництво;

Плавання;

Астрономія;

Похід/туризм;

Ковальство;

Стрільба з лука

Подорожі;

Цікаво, що хобі, такі як ковальство чи стрільба з лука, теж несподівано отримали високі бали. Один користувач Reddit навіть розповів, що стрільба з лука допомогла йому знайти свою пару – побачивши його фото з луком, дівчина написала першою, і їхні перші побачення проходили на стрільбищі.

Які хобі чоловіків подобаються жінкам / Фото Reddit

Які хобі чоловіків відштовхують жінок?

За результатами опитування, онлайн-активності найбільше не подобаються жінкам.

15 хобі із низьким рейтингом:

"Мановсесвіт" – онлайн-спільноти з мізогінією, антифемінізмом тощо.

Азартні ігри;

Перегляд порно;

Онлайн-сварки;

Колекціонування фігурок, які зображують персонажів з фільмів, серіалів, ігор, коміксів та поп-культури;

Марихуана;

Клуби / вечірки;

Куріння сигар;

Криптовалюта;

Макіяж (як хобі);

Аніме;

Magic: The Gathering ( карткова колекційна стратегічна гра, одна з найперших і найвідоміших у своєму жанрі)

Алкоголь;

Дебати (як хобі);

Косплей;

Які хобі чоловіків не подобаються жінкам / Фото Reddit

Результати опитування викликало активне обговорення у мережі. Ось деякі коментарі з Reddit:

"Тобто, я маю кинути порно і зайнятись ковальством?"

"Стрільба з лука? Вони що, опитували ельфів? А ковальство – гномів?"

Насправді все просто: у верхній частині списку – творчі, активні, розумові хобі. А в нижній – втеча від реальності та інфантильність".

Яке дивовижне хобі має принц Луї?

Молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма Луї має незвичне хобі. Останнім часом 7-річний хлопчик захоплюється збиранням каштанів. Він ховає їх у шафах та під ліжком.