Компанія Date Psychology попросило жінок із 74 чоловічих хобі обрати ті, які вони вважають "привабливими", а які, навпаки", небажаними", передає 24 Канал із посиланням на Yahoo та Daily Mail.

Які хобі чоловіків найбільше приваблюють жінок?

98,2 відсотка жінок найпривабливішим хобі для чоловіків вважають читання.

Інші хобі, які потрапили в топ-5:

  • Вивчення іноземних мов;
  • Гра на музичних інструментах;
  • Кулінарія;
  • Столярство.

Це свідчить про те, що жінки шукають чоловіків, які культурно розвинені й різносторонні.

Також високі оцінки отримали живопис, письменництво та фотографія, отже, творчість також відіграє важливу роль у привабливості.

Серед інших хобі чоловіків, які викликають інтерес у жінок:

  • Садівництво;
  • Плавання;
  • Астрономія;
  • Похід/туризм;
  • Ковальство;
  • Стрільба з лука
  • Подорожі;

Цікаво, що хобі, такі як ковальство чи стрільба з лука, теж несподівано отримали високі бали. Один користувач Reddit навіть розповів, що стрільба з лука допомогла йому знайти свою пару – побачивши його фото з луком, дівчина написала першою, і їхні перші побачення проходили на стрільбищі.

Які хобі чоловіків подобаються жінкам / Фото Reddit

Які хобі чоловіків відштовхують жінок?

За результатами опитування, онлайн-активності найбільше не подобаються жінкам.

15 хобі із низьким рейтингом:

  • "Мановсесвіт" – онлайн-спільноти з мізогінією, антифемінізмом тощо.
  • Азартні ігри;
  • Перегляд порно;
  • Онлайн-сварки;
  • Колекціонування фігурок, які зображують персонажів з фільмів, серіалів, ігор, коміксів та поп-культури;
  • Марихуана;
  • Клуби / вечірки;
  • Куріння сигар;
  • Криптовалюта;
  • Макіяж (як хобі);
  • Аніме;
  • Magic: The Gathering ( карткова колекційна стратегічна гра, одна з найперших і найвідоміших у своєму жанрі)
  • Алкоголь;
  • Дебати (як хобі);
  • Косплей;

Які хобі чоловіків не подобаються жінкам / Фото Reddit

Результати опитування викликало активне обговорення у мережі. Ось деякі коментарі з Reddit:

  • "Тобто, я маю кинути порно і зайнятись ковальством?"
  • "Стрільба з лука? Вони що, опитували ельфів? А ковальство – гномів?"
  • Насправді все просто: у верхній частині списку – творчі, активні, розумові хобі. А в нижній – втеча від реальності та інфантильність".

