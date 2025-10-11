Воры тепла: основные причины, почему холодно даже с включенным отоплением
- Эксперты выделяют щели вокруг окон, дверей, розеток и труб как основные места потерь тепла, рекомендуют герметизацию для сохранения тепла.
- Дополнительные способы сохранения тепла включают утепление чердака, подвалов и наружных стен, а также использование фольги за батареями для увеличения отражения тепла в помещение.
Пожалуй, каждый сталкивался с тем, что дома холодно, хотя отопление работает на полную. Часто дело не в самой системе, а в том, куда "утекает" тепло.
Эксперты из Департамента энергетики США называют эти места настоящими "ворами тепла", передает 24 Канал.
Куда "убегает" тепло?
Щели вокруг окон, дверей, розеток и труб – даже микротрещины могут пропускать холодный воздух и выпускать нагретый. Поэтому, герметизация – первый этап утепления. Тепло может исчезать из-за:
- слабого утепления чердака или подполья,
- неизолированных подвалов или стен.
Кроме того, существуют мостики холода – это части здания, которые проводят тепло быстрее, чем другие (например, металлический элемент, что "соединяет" внешнюю и внутреннюю часть).
Куда "убегает" тепло в доме / Фото Africa Images
Как вернуть контроль над теплом?
- Герметизация щелей
Используйте силикон, монтажную пену или уплотнительные ленты на окна, двери, розетки, трубы и тому подобное. Даже простая мера – наклеить уплотнитель – дает результат.
- Добавить или обновить утепление чердака / подполья
Koala Insulation советует проверить состояние изоляции на чердаке: если она тонкая или имеет пробелы – долейте или смените утеплитель.
- Утепление стен, подвалов и перегородок
Добавьте слой утеплителя или теплоизоляционных материалов на проблемные участки дома – особенно наружные стены или подвалы с холодными стенами. Проверяйте, не отстает ли герметик, не потеряна ли упругость уплотнителя – при необходимости замените.
Как еще можно сократить расходы на электроэнергии?
- Чтобы сохранить тепло дома и не переплачивать за отопление, стоит начать с самых простых вещей. Проверьте окна и двери – именно через щели чаще всего "убегает" тепло.
- Недорогие уплотнители или силиконовые ленты помогут уменьшить потери энергии почти на пятую часть. Добавьте фольгу за батареи – она будет отражать тепло обратно в комнату, вместо того чтобы оно поглощалось стеной. Даже обычная кухонная фольга может поднять температуру в доме на несколько градусов.