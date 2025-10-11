Эксперты из Департамента энергетики США называют эти места настоящими "ворами тепла", передает 24 Канал.

Куда "убегает" тепло?

Щели вокруг окон, дверей, розеток и труб – даже микротрещины могут пропускать холодный воздух и выпускать нагретый. Поэтому, герметизация – первый этап утепления. Тепло может исчезать из-за:

слабого утепления чердака или подполья,

неизолированных подвалов или стен.

Кроме того, существуют мостики холода – это части здания, которые проводят тепло быстрее, чем другие (например, металлический элемент, что "соединяет" внешнюю и внутреннюю часть).



Куда "убегает" тепло в доме / Фото Africa Images

Как вернуть контроль над теплом?

Герметизация щелей

Используйте силикон, монтажную пену или уплотнительные ленты на окна, двери, розетки, трубы и тому подобное. Даже простая мера – наклеить уплотнитель – дает результат.

Добавить или обновить утепление чердака / подполья

Koala Insulation советует проверить состояние изоляции на чердаке: если она тонкая или имеет пробелы – долейте или смените утеплитель.

Утепление стен, подвалов и перегородок

Добавьте слой утеплителя или теплоизоляционных материалов на проблемные участки дома – особенно наружные стены или подвалы с холодными стенами. Проверяйте, не отстает ли герметик, не потеряна ли упругость уплотнителя – при необходимости замените.

Как еще можно сократить расходы на электроэнергии?