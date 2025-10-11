Експерти з Департаменту енергетики США називають ці місця справжніми "крадіями тепла", передає 24 Канал.

Дивіться також Усі роблять це неправильно: як уберегтись від пожежі через звичайний електрообігрівач

Куди "тікає" тепло?

Щілини навколо вікон, дверей, розеток та труб – навіть мікротріщини можуть пропускати холодне повітря і випускати нагріте. Тож, герметизація – перший етап утеплення. Тепло може зникати через:

  • слабке утеплення горища або підпілля,
  • неізольовані підвали чи стіни.

Крім того, існують містки холоду – це частини будівлі, які проводять тепло швидше, ніж інші (наприклад, металевий елемент, що "з'єднує" зовнішню і внутрішню частину).

Куди тікає тепло в оселі
Куди "тікає" тепло в оселі / Фото Africa Images

Як повернути контроль над теплом?

  • Герметизація щілин

Використовуйте силікон, монтажну піну або ущільнювальні стрічки на вікна, двері, розетки, труби тощо. Навіть простий захід – наклеїти ущільнювач – дає результат.

  • Додати або оновити утеплення горища / підпілля

Koala Insulation радить перевірити стан ізоляції на горищі: якщо вона тонка або має прогалини – долийте або змініть утеплювач.

  • Утеплення стін, підвалів і перегородок

Додайте шар утеплювача або теплоізоляційних матеріалів на проблемні ділянки будинку – особливо зовнішні стіни або підвали з холодними стінами. Перевіряйте, чи не відстає герметик, чи не втрачено пружність ущільнювача – за потреби замініть.

Як ще можна скоротити витрати на електроенергії?

  • Щоб зберегти тепло вдома й не переплачувати за опалення, варто почати з найпростіших речей. Перевірте вікна та двері – саме через щілини найчастіше "втікає" тепло.
  • Недорогі ущільнювачі або силіконові стрічки допоможуть зменшити втрати енергії майже на п'яту частину. Додайте фольгу за батареї – вона відбиватиме тепло назад у кімнату, замість того щоб воно поглиналося стіною. Навіть звичайна кухонна фольга може підняти температуру в оселі на кілька градусів.