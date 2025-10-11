Укр Рус
Дім Інновації Крадії тепла: основні причини, чому холодно навіть із ввімкненим опаленням
11 жовтня, 08:31
2

Крадії тепла: основні причини, чому холодно навіть із ввімкненим опаленням

Альона Захарова
Основні тези
  • Експерти виділяють щілини навколо вікон, дверей, розеток і труб як основні місця втрат тепла, рекомендують герметизацію для збереження тепла.
  • Додаткові способи збереження тепла включають утеплення горища, підвалів і зовнішніх стін, а також використання фольги за батареями для збільшення відображення тепла в приміщення.

Мабуть, кожен стикався з тим, що вдома – холодно, хоча опалення працює на повну. Часто справа не в самій системі, а в тому, куди "витікає" тепло.

Експерти з Департаменту енергетики США називають ці місця справжніми "крадіями тепла", передає 24 Канал.

Дивіться також Усі роблять це неправильно: як уберегтись від пожежі через звичайний електрообігрівач 

Куди "тікає" тепло? 

Щілини навколо вікон, дверей, розеток та труб – навіть мікротріщини можуть пропускати холодне повітря і випускати нагріте. Тож, герметизація – перший етап утеплення. Тепло може зникати через:

  • слабке утеплення горища або підпілля,
  • неізольовані підвали чи стіни.

Крім того, існують містки холоду – це частини будівлі, які проводять тепло швидше, ніж інші (наприклад, металевий елемент, що "з'єднує" зовнішню і внутрішню частину). 


Куди "тікає" тепло в оселі / Фото Africa Images

Як повернути контроль над теплом?

  • Герметизація щілин 

Використовуйте силікон, монтажну піну або ущільнювальні стрічки на вікна, двері, розетки, труби тощо. Навіть простий захід – наклеїти ущільнювач – дає результат. 

  • Додати або оновити утеплення горища / підпілля 

Koala Insulation радить перевірити стан ізоляції на горищі: якщо вона тонка або має прогалини – долийте або змініть утеплювач. 

  • Утеплення стін, підвалів і перегородок 

Додайте шар утеплювача або теплоізоляційних матеріалів на проблемні ділянки будинку – особливо зовнішні стіни або підвали з холодними стінами. Перевіряйте, чи не відстає герметик, чи не втрачено пружність ущільнювача – за потреби замініть.

Як ще можна скоротити витрати на електроенергії?

  • Щоб зберегти тепло вдома й не переплачувати за опалення, варто почати з найпростіших речей. Перевірте вікна та двері – саме через щілини найчастіше "втікає" тепло.
  • Недорогі ущільнювачі або силіконові стрічки допоможуть зменшити втрати енергії майже на п'яту частину. Додайте фольгу за батареї – вона відбиватиме тепло назад у кімнату, замість того щоб воно поглиналося стіною. Навіть звичайна кухонна фольга може підняти температуру в оселі на кілька градусів. 