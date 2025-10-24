Хозяева сняли новую плитку на кухне – и наткнулись на кое-что неожиданное

Супругов, которые занимались ремонтом дома, ждал сюрприз. Неожиданной находкой пара поделилась в соцсети. Видео в тиктоке набрало более 1,6 миллиона просмотров.

Под современной плиткой была скрыта серия уникальных старых плиток, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также Шефы раскрыли правду: какие кухонные гаджеты – просто пустая трата денег

Что было скрыто за новой плиткой на кухне?

На видео видно, как рука снимает шпателем новую плитку со стены, открывая изысканный узор старых плиток, расписанных от руки.

Мы совсем не ожидали увидеть это под слоем сверху! Но мы совсем не разочарованы,

– написали владельцы в подписи к видео.

В закадровом комментарии объясняется, что во время ремонта хозяева заметили: "фартук был слишком толстым, как для одного слоя плитки". Любопытство победило, и они сняли один уголок – под ним оказался совсем другой рисунок.

"Я никогда не видел ничего подобного и сам бы такое не выбрал. Но теперь мне даже нравится. Теперь надо снять все – а там немало работы. Но когда закончим, будет выглядеть прекрасно", – сказал автор видео.

Владельцы дома признались, что сначала сомневались в своем решении снимать плитку. Их убеждали, что верхний слой невозможно снять, не испортив нижний. Однако пара доказала, что это неправда.

Что оказалось за новым фартуком на кухне: смотрите видео

Под видео пользователи сети оставили ряд комментариев – очень разных, полных как восторга до скепсиса:

"Это невероятно! Наверное, только у вас такая плитка! Она очаровательна, а черно-белое сочетание легко впишется в любой интерьер!".

"Очень круто! Добавьте контрастную затирку и и будет идеально".

"Какая удача! Фантастически".

"Старые плитки имеют душу".

"Один из тех редких случаев, когда мне нравилось, когда это было закрыто".

"Если честно, сначала подумал, что кто-то просто нарисовал это маркером!".

Пусть что говорят, но я бы лучше оставил плитку в стиле Битлджуса, чем обычные "бабушкины" цветочки".

Справка: "Битлджус" – это отсылка к культовому фильму Тима Бертона. Это черная комедия с элементами фэнтези и хоррора. В ней призраки нанимают чудаковатого демона по имени Битлджус, чтобы он помог им напугать новых жителей их дома. Битлджус узнаваем благодаря своему странному внешнему виду – бледная кожа, растрепанные волосы, и главное – черно-белый полосатый костюм. Поэтому имя "Битлджус" часто используют, когда говорят о жутком, готическом или гротескном стиле, особенно если есть черные и белые контрасты или странная атмосфера.

Что нашел мужчина под старым линолеумом?

Владелец дома наткнулся на неожиданную находку, когда снимал старый линолеум. Под покрытием он обнаружил коллекцию газет 1950-х годов с пожелтевшими страницами, старыми рекламой, афишами кинотеатров и даже политическими карикатурами.