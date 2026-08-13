Уют или лишние проблемы: что нужно знать об искусственной траве на балконе

Искусственная трава – один из самых простых способов быстро обновить балкон без ремонта и значительных затрат. Достаточно расстелить покрытие, подрезать его по форме пространства –, и даже старый пол сразу приобретет совершенно иной вид.

Издание kb.pl рассказало о преимуществах и недостатках искусственной травы на балконе.

Почему искусственная трава популярна?

Главное преимущество искусственной травы – простота установки. Для ее укладки не нужно демонтировать плитку или проводить сложные ремонтные работы. Покрытие можно разложить непосредственно на полу, обрезать до нужного размера и, при необходимости, убрать в конце сезона.

Еще один плюс – доступная цена. Искусственная трава обычно обходится дешевле, чем деревянный или композитный настил или новая плитка. При этом она позволяет быстро скрыть старую или изношенную поверхность балкона.



Почему искусственная трава сейчас так популярна / Фото Unsplash

Зеленое покрытие также помогает создать уютную атмосферу. Оно хорошо сочетается с деревянной мебелью, плетеными аксессуарами и растениями в горшках. Даже небольшой балкон благодаря этому может напоминать маленький сад.

Практичность заключается в том, что коврик из искусственной травы можно снять по окончании теплого сезона. Его следует очистить, хорошо высушить и хранить в сухом месте до следующей весны.

Какую искусственную траву выбрать?

Перед покупкой стоит обратить внимание на внешний вид покрытия. Самые дешевые варианты часто имеют неестественный ярко-зеленый цвет и одинаковую длину волокон. Из-за этого они могут выглядеть довольно искусственно.

Более натуральный вид имеют модели, в которых сочетаются волокна разной длины и несколько оттенков зеленого. Бежевые или оливковые вкрапления также помогают сделать покрытие визуально похожим на настоящую траву.

Не менее важны устойчивость к ультрафиолету и качество водоотвода. Поскольку материал постоянно находится на открытом воздухе, эти характеристики напрямую влияют на его долговечность. Перед укладкой также необходимо проверить дренаж балкона. Поверхность должна иметь достаточный уклон для отвода воды.

Какие недостатки имеет искусственная трава?

Несмотря на простоту и привлекательный вид, искусственная трава имеет несколько существенных недостатков. Один из главных – сильное нагревание на солнце . Если балкон большую часть дня находится под прямыми солнечными лучами, синтетическое покрытие может нагреваться до высокой температуры. В таком случае ходить по нему босиком может быть неудобно.

. Если балкон большую часть дня находится под прямыми солнечными лучами, синтетическое покрытие может нагреваться до высокой температуры. В таком случае ходить по нему босиком может быть неудобно. Материал также плохо переносит воздействие высоких температур и открытого огня . Окурки, искра от гриля или горячий предмет могут расплавить волокна и оставить на поверхности пятно, которое уже невозможно будет восстановить.

. Окурки, искра от гриля или горячий предмет могут расплавить волокна и оставить на поверхности пятно, которое уже невозможно будет восстановить. Искусственная трава требует и регулярной очистки. В ее волокнах скапливаются пыль, листья, пыльца, крошки и шерсть домашних животных. Поэтому покрытие нужно периодически пылесосить и промывать.

Есть и экологический аспект. Большинство искусственной травы изготавливается из синтетических материалов, а по истечении срока эксплуатации ее не всегда можно легко переработать. Поэтому лучше выбирать качественное покрытие, которое прослужит несколько сезонов, вместо самого дешевого варианта, который придется быстро заменить.