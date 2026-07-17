Из-за этой ошибки белье в стиральной машине не отстирывается: так поступает большинство людей

Правильная загрузка стиральной машины играет важную роль не только для качества стирки, но и для долговечности самой техники. Однако многие люди до сих пор допускают одну распространенную ошибку, из-за которой одежда может оставаться недостаточно чистой даже после полного цикла стирки.

Украинский TikTok-блогер, клинкер Марк Любчик объяснил, как правильно размещать вещи в барабане и от каких привычек стоит избавиться.

Какую ошибку допускают чаще всего?

По словам эксперта, многие люди просто хаотично запихивают вещи в барабан, пытаясь уместить как можно больше одежды. Из-за этого ткань не может свободно двигаться во время стирки, а вода и моющее средство не проникают равномерно между вещами.

Если вы любите просто так запихивать вещи, то я вас поздравляю: ваши вещи не отстирываются на 90%,

– отметил Марк Любчик.

Он объясняет, почему перегруженный барабан не позволяет одежде достаточно перемешиваться, из-за чего загрязнения могут оставаться даже после завершения программы.



Какая ошибка при загрузке стиральной машины портит результат стирки / Фото Pexels

Как правильно загружать стиральную машину?

Специалист советует не сминать большие вещи перед стиркой. Постельное белье, полотенца, пледы или одеяла лучше аккуратно сложить в виде "гармошки" и разместить боком в барабане. Такой способ позволяет ткани более равномерно расправляться во время вращения, а вода и моющее средство лучше проникают в волокна.

Кроме того, важно не заполнять барабан до максимума. Между вещами должно оставаться достаточно места, чтобы они могли свободно двигаться. Именно это обеспечивает эффективную механическую очистку ткани.

Какие еще ошибки ухудшают качество стирки?

Эксперты также советуют не смешивать в одной загрузке очень тяжелые и легкие вещи.

Например, джинсы, полотенца и тонкие футболки лучше стирать отдельно. Это поможет избежать неравномерной нагрузки на барабан и обеспечит более качественную стирку.

Не менее важно сортировать одежду по цвету и типу ткани, а также использовать соответствующую программу.

Для деликатных материалов следует выбирать щадящий режим, тогда как хлопок или полотенца требуют более интенсивной стирки.

Производители стиральных машин рекомендуют оставлять в верхней части барабана немного свободного места. Ориентировочно между вещами и верхней стенкой должна помещаться ладонь. Если одежда утрамбована настолько плотно, что в барабане почти нет свободного пространства, это свидетельствует о перегрузке.