Это ворует все тепло: какая простая вещь заставляет котел работать вхолостую

С наступлением холодов вопрос энергоэффективности становится особенно актуальным. В условиях роста цен на энергоносители даже небольшая ошибка в интерьере может привести к лишним расходам.

Эксперты Ехргеѕѕ призывают обратить внимание на расположение мебели в комнатах, ведь именно здесь может скрываться проблема, передает 24 Канал.

Смотрите также Будут ли выключать свет больше в мороз: чего ждать украинцам в ближайшие дни

Почему это важно?

Эксперт по энергетике Мэтт Оберле объясняет, что блокирование циркуляции воздуха вокруг отопительных приборов заставляет котел работать интенсивнее, расходуя больше топлива.

Основные проблемы:

Блокировка конвекции: радиаторы обогревают воздух, который должен подниматься и свободно циркулировать по комнате. Диван или большой предмет мебели создает барьер и останавливает этот поток. Мебель-"губки": плотная обивка, кожа или темная ткань буквально впитывает тепло, вместо того чтобы прогревать жилое пространство. Перегрузка системы: термостат фиксирует низкую температуру в комнате и заставляет котел работать дольше, что приводит к перерасходу энергии.



Почему не стоит ставить диван возле батареи / Фото Unsplash

На каком расстоянии стоит ставить мебель?

Мэтт Оберле советует не делать радикальную перепланировку: достаточно отодвинуть диван от радиатора на 30 – 40 сантиметров. Это подтверждает издание The Sun. Этого зазора хватает для естественной циркуляции воздуха. Как результат, котел работает эффективнее, а ваши платежки уменьшаются.

Почему еще стоит отодвинуть мебель от батарей уже сейчас:

Долговечность мебели: тепло пересушивает деревянный каркас и разрушает структуру ткани, ускоряя износ. Безопасность: длительный перегрев обивки может создавать риск воспламенения. Экология: котел, работающий короткими эффективными циклами, выбрасывает меньше углерода.

Прежде чем искать сложные технические решения для утепления дома, осмотрите свою гостиную. Иногда достаточно переместить диван, чтобы сэкономить деньги, сохранить мебель и сделать свое жилье теплее и безопаснее.

Как получить больше тепла из печи?

Ранее мы писали о картофельных кожурах, которые помогают очистить дымоход от сажи, улучшая эффективность печи. Для этого нужно высыпать хорошо высушенную шелуху на раскаленные дрова и закрыть печь на 15 – 20 минут.