Если дому требуется обновление, но бюджет этого не позволяет, это не значит, что пространство невозможно изменить. Обновление дома не всегда связано с затратами денег, а часто с переосмыслением того, что в нем уже есть.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это не означает, что стоит просто переставить акцентное кресло с одной стороны дивана на другую. Почти в каждом предмете дома есть скрытый потенциал. Как его раскрыть и использовать для обновления жилья, рассказываем далее.

Как обновить жилье без вложений?

Превратите мелкие произведения искусства в галерею

Домашние фотографии, рисунки и другие мелкие изделия можно оформить в настоящую галерею. Это создаст интересный акцент дома, если позаботиться о том, чтобы эти мелкие произведения искусства сочетались между собой и формировали целостную картину.

Переосмыслите повседневные предметы домашнего обихода

Повседневные предметы домашнего обихода можно превратить в дизайнерские изделия. К примеру на кухне можно поставить на столешницу большой поднос или разделочную доску, полную орехов, сухофруктов или цветов. Это создаст увлекательный, но абсолютно практичный акцент.

Переставьте или переместите свою мебель

Иногда малейшее изменение может произвести самый большой фурор. Наклоните кресло, отодвиньте диван от стены или переместите ковер в спальню. Даже небольшие изменения могут полностью преобразить комнату.

