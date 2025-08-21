Так, эксперты назвали 5 трендов декора, которые, по прогнозам Pinterest, охватят осень 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Какой декор будет в тренде этой осенью?

Винтажные элементы

Эксперты Pinterest утверждают, что запросы "винтажные наряды в стиле преппи" и "эстетика преппи" являются одними из самых популярных.

Что такое стиль преппи? Preppy – это стиль в моде, который повторяет или напоминает одежду учеников, которые готовятся к поступлению в колледжи или частные школы. Больше всего этот стиль был популярен на восточном побережье США, а впоследствии стал известным на весь мир. Характерными признаками такого стиля являются твидовые ткани, темно-синие полоски и аксессуары в стиле Old Money.

В интерьере стиль преппи воплощается через создание многослойного и одновременно вневременного пространства. Уютные пледы с классическими узорами или полосками, латунные подсвечники или ботанические принты прекрасно впишутся в такую эстетику.

Горошек

Ретро горошек снова возвращается в моду. Достаточно добавить скатерть с таким принтом или акцентную стену, как пространство сразу становится уютнее.

Кофейные оттенки

Этой осенью в тренде будут кофейные оттенки. Дополнительный декор, пледы или новые обои сделают пространство уютным и теплым. От оттенков "ванильного латте" до "матчи" – все они будут популярными.

Плитка на стенах

Эксперты прогнозируют, что плитка теперь будет не только в ванных и на кухне, а, возможно, и в коридорах. Особый интерес пользователи проявляют к плитке в синих и терракотовых оттенках.

Ар-деко с современным оттенком

Интерьер ар-деко 1920-х годов осенью 2025 года будет постепенно возрождаться. Дизайнеры советуют обратить внимание на скульптурные светильники, бархата обивку мебели и зеркала с золотым обрамлением. Все они будут добавлять роскоши интерьеру.



Современный стиль ар-деко / Фото Jay Wilde

К слову, ранее эксперты рассказали, что сочетание современного интерьера с классическими деталями, такими как традиционные шторы и фурнитура, становится все более популярным. Поэтому, сейчас стали популярными детали, которые ранее были модными в домах наших бабушек.