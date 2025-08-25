Якщо дому потрібне оновлення, але бюджет цього не дозволяє, – це не означає, що простір неможливо змінити. Оновлення дому не завжди пов'язане з витратами грошей, а часто з переосмисленням того, що у ньому вже є.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, це не означає, що варто просто переставити акцентне крісло з одного боку дивана на інший. Майже в кожному предметі дому є прихований потенціал. Як його розкрити та використати для оновлення житла, розповідаємо далі.

До теми Помилки в декорі спальні, через які там важко розслабитися

Як оновити житло без вкладень?

Перетворіть дрібні витвори мистецтва на галерею

Домашні фотографії, малюнки та інші дрібні вироби можна оформити у справжню галерею. Це створить цікавий акцент вдома, якщо подбати про те, щоб ці дрібні витвори мистецтва поєднувались між собою та формували цілісну картину.

Переосмисліть повсякденні предмети домашнього вжитку

Повсякденні предмети домашнього вжитку можна перетворити на дизайнерські вироби. До прикладу на кухні можна поставити на стільницю великий піднос або обробну дошку, повну горіхів, сухофруктів чи квітів. Це створить захопливий, але абсолютно практичний акцент.

Переставте або перемістіть свої меблі

Іноді найменша зміна може зробити найбільший фурор. Нахиліть крісло, відсуньте диван від стіни або перемістіть килим у спальню. Навіть невеликі зміни можуть повністю перетворити кімнату.

До слова, цього року традиції відроджуються і 5 ретро-стилів домашнього декору повертаються цієї осені.